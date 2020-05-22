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ИИХФ предложила обновлённый формат розыгрыша Континентального кубка

Николай ПисаревНет комментариев
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Международная федерация хоккея предложила национальным хоккейным федерациям принять новый формат розыгрыша Континентального Кубка. Это решение Федерации примут во время Ежегодного конгресса, который запланирован в виде видеоконференции на 19 июня.

В Континентальном кубке 2020/21 предполагается участие команд из 20 европейских стран, а первый квалификационный раунд запланирован на 16-18 октября.

ПредставительУкраинывступит в игру на втором (групповом) этапе соревнований в группе D – матчи этого раунда состоятся с13 по 15 ноября.В этой группе украинская команда сыграет с клубами изВеликобритании и Италии, а также с командой, занявшей второе место в группе А квалификационного этапа розыгрыша.

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На сегодня, в группе А могут сыграть представителиЛитвы, Исландии, Хорватиии еще одной, не определившейся команды.Организаторы турнира обращают внимание, что в зависимости от того, из какой страны и с каким текущим рейтингомбудет четвёртая команда в квартете А, состав групп на квалификационном этапе может претерпеть изменения.

Победители четырех групп второго этапа розыгрыша определят обладателя Континентального Кубка в последнем, финальном раунде соревнований, проведение которого предусмотрено с8 по 10 января 2021 года.

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ИИХФ обращает внимание, что:

  • Хозяинсоревнований или любая страна (клуб) имеют право отказаться от проведения турнира (участия в турнире) не менее, чем за 8 недель до начала без финансовых санкций.

  • Клуб-хозяинсоревнований должен самостоятельно решать: проводить свой этап розыгрыша в присутствии зрителей или без них.

  • В случае, если игры не будут проведены в любой из групп на любом из этапов розыгрыша, в следующий раунд выходит команда, которая была посеяна в этой “не сыгранной” группе под наиболее высоким рейтингом.

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    • Представитель Украины в своей группе будет занимать, согласно существующего рейтинга, третье место, а в общем, Украина имеет десятую позицию из двадцати потенциальных участников розыгрыша Континентального кубка.

    Источник: сайт Федерации хоккея Украины

    Источник: uhl.ua
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