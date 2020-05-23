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Хоккей

Знаете ли Вы: тренировка для юных хоккеистов от легендарных братьев Бабичей

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Вы, что в сентябре 2019 года прославленные канадские хоккеисты украинского происхождения, одни из самых ярких звезд в истории североамериканской Национальной хоккейной лиги – братья Уэйн Джозеф и Дэйв-Майкл Бабич провели совместную тренировку с воспитанниками киевского «Сокола»?

После тренировки Дэйв Бабич отметил, что Украина является родиной многих легендарных хоккеистов:

—Нам очень приятно быть в Украине и передавать свой опыт детям, так как они наше будущее. Хоккей в Украине был из покон веков. Много прекрасных игроков моего времени имели украинские корни, так же как и мы с братом. Я был во многих странах, где мы проводили подобные мастер-классы. Должен сказать, что украинские дети, одни из самых одаренных.

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Источник: uhl.ua
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