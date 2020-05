Адам Брукс

Торонто подписал новый контракт на два года с форвардом клуба Адамом Бруксом (725 тысяч в сезон).набрал три передачи в семи играх с Мэйпл Лифс в этом сезоне. Он также провел 29 игр за Торонто Марлиз (АХЛ), набрав 20 очков (9+11).

Adam Brooks signs a two-year, two-way extension with the #leafs. AAV is $725,000 at the NHL level.

— Chris Johnston (@reporterchris) May 14, 2020