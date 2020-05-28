Александр Качула: «Старт во взрослом чемпионате учит молодых игроков бороться не только за себя, но и за команду»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 25 мая,на все вопросы болельщиков отвечал голкипер «Донбасса»Александр Качула.

— Кто был твоим первым тренером? Что можешь сказать о нем?

— Моим первым тренером был Виктор Анатольевич Торяник, очень прекрасный человек, блестящий тренер. Он много помогал мне и в детстве, и сейчас. Он собирал на игру, учил анализировать себя и расти, смотреть чужие игры и искать ошибки. Я очень благодарен ему за все, чему он меня научил.

— Почему выбрал именно амплуа вратаря? Не думал о смене амплуа?

— Нет, о смене амплуа не думал. Ещё в детстве, когда я учился кататься на коньках, мы с папой пришли на хоккей, на игру высшей лиги.

Я увидел как вратарь двигается, отбивает, борется за шайбу, и меня это очень захватило. Мне понравилось какиграет вратарь, и захотелось того же. Я очень хотел стать вратарем, и в итоге у меня получилось — Виктор Анатольевич выбрал меня, за что ему большое спасибо.

— Какой твой самый курьёзный случай в хоккейной карьере?

— В нашем спорте вообще много курьёзных случаев, но расскажу самый яркий. Ещё в детской школе Харькова мы играли в полуфинале с киевским соколом. Я пропустил шайбу из дальней синей зоны соперника. Потом, через несколько лет, мы обсуждали эту шайбу с игроками«Белого Барса» в раздевалке и оказалось, что ее мне забросил Сережа Логач. Мы здорово похохотали тогда.

— Как ты готовишься к игре?

— Моя подготовка начинается утром в день игры. Я морально настраиваюсь, слушаю определенную музыку, общаюсь с ребятами из команды – они очень поддерживают. А после разминки всегда становится легче выходить на лед.

— Какой матч в твоей карьере был самым памятным для тебя?

— Думаю, самым запоминающимся был мой дебютный матч в УХЛ. Это было в«Белом Барсе», из-за пробок мы приехали на игру в Белую Церковь чуть позже, и тренер сказал, что сегодня я выйду на лед.

Я был удивлен, так как у нас был Юра Краснопольский, который отыграл до этого три сезона и спокойночувствовал себя на льду. У меня была легкая нервозность, но тренер попросил ребят ответственно отнестись к игре, так как это был мой первый матч. Мы играли с«Галицкими Львами» и выиграли 4:0.

— Как считаешь, как скоро может выстрелить ставка на молодежь? И что даёт молодым игрокам старт во взрослом чемпионате?

— Думаю, если продолжать молодежную тенденцию и с каждым годом добавлять в чемпионат новых игроков, то они будут набираться опыта и учиться у взрослых ребят. Не во всех выпусках есть много талантливых хоккеистов, поэтому год на год не приходится. Старт в чемпионате дает молодым игрокам выход во взрослый спорт и взрослую жизнь, они играют, учатся бороться не только за себя, а и за команду. Так они развиваются и становятся настоящими игроками.

Мне, можно сказать, повезло. Я перешел во взрослый хоккей когда в чемпионате играло много молодых ребят. Мы были на равных физически, поэтому тут проявлялся характер и желание игроков. У меня получился плавный переход из детского хоккея во взрослый.

— Как игралось в составе«Белого Барса»? Что можешь рассказать об этом клубе?

— Я попал в этот клуб когда омолодился чемпионат. Игралось очень хорошо, было много молодых игроков, я уже был знаком с некоторыми ребятами, так как мы играли по своему году. Некоторые пришли вместе со мной из«Беркута». Мы быстро сдружились и у нас был хороший коллектив.

— Почему принял решение перейти в«Донбасс»?

— Это решение было принято не мной – этот сезон я провёл в«Донбассе» по соглашению договора аренды — так решило руководство клуба. Тренеры«Белого Барса» решили, что это будет полезно для меня и выгодно и для обоих клубов.

— Как тебе игралось в«Донбассе», какой опыт ты получил?

— На самом деле я рад, что этот год провёл в хоккейном клубе«Донбасс». Я действительно многому научился, многое узнал. У многих игроков в команде был опыт в сильнейших лигах – кто-то подсказывал, помогал, за счёт этого ты и растёшь.

— Тренировки под руководством Сергея Витера отличаются от тренировок Константина Буценко?

— Конечно, отличаются. Все люди разные, у каждого своё видение и понимание игры. Точно так же у Сергея Владимировича и Константина Леонидовича.

В «Белом Барсе» много молодых игроков и Константин Леонидович знает, как этим пользоваться, что им нужно делать. У Сергея Владимировича другое видение, он знает своих ребят и что им нужно делать. Так и получается.

— У тебя есть приметы перед выходом на лед?

— Конечно есть. Думаю, что у всех вратарей есть свои приметы. Конкретно перед выходом на лёд есть такая мелочь – я шнурую коньки с левой ноги и выхожу на лёд с левой ноги.

— Как тебя в этом сезоне приняли в«Донбассе»?

—Хорошо приняли, за это очень благодарен ребятам. Мне повезло, что в команде был Максим Разумов, мы вместе с ним играли в«Белом Барсе» и еще в детских школах. Он ввел меня в курс дела, помог расположиться в Дружковке. А остальные ребята и капитан Витя Захаров тоже очень хорошо отнеслись ко мне.

— Во второй половине сезона тебя стали чаще ставить на ворота«Донбасс». Как думаешь, с чем связано тренерское доверие?

— Во-первых, это случилось из-за того, что в матче со сборной получил травму Богдан Дьяченко и какое-то время он, к сожалению, не мог принимать участие в играх. Во-вторых, к тому времени я уже влился в коллектив и вошел в тонус, вернулся в прежнюю форму. Возможно, тренера это заметили.

—Расскажи о болельщиках своей команды.

— Ой, болельщики просто прекрасные как в«Белом Барсе», так и в«Донбассе». Трибуны очень гонят вперед и поддерживают, это очень приятно.

Хочу сказать, что очень правильно, что руководство «Донбасса» создает фан-клубы в школах, привозит на игры детей и прививает им любовь к спорту и физической культуре.

— В«Донбассе»есть какие-то командные традиции?

— Конечно. В этом году в«Донбассе» на Новый Год мы играли в Тайного Санту – каждый игрок тянет имя товарища по команде и готовитему подарок – смешной и интересный.

— Как команда отреагировала на приостановку чемпионата?

— Все были немного расстроены. Мы провели хорошую подготовку к плей-офф, сдружились, хорошо жили по режиму, провели анализ ошибок и были готовы к играм. Но главное, чтобы все были здоровы.

— Как думаешь, какими качествами должен обладать современный хоккеист?

— В первую очередь он должен думать. Сейчас настало время интеллектуального, умного хоккея, и нужно предвидеть действие соперника, анализировать игру. Сейчас важно развивать голову, а не только физическую подготовку.

— В каком мировом клубе мечтаешь играть?

— Думаю, все хоккеисты мечтают об НХЛ и КХЛ, но мне еще нравится шведский хоккей. Он быстрый, умный и тактичный. Мне нравится клуб«Флелунда», они за последние годы выиграли несколько кубков чемпионов.

— Как вратарю тренировать скорость реакции?

— Могу посоветовать больше работать с теннисными мячиками, тренироваться в паре. Играйте в настольные игры, вроде пин-понга, все это развивает реакцию и скорость вратаря.

— Кто из вратарей тебе импонирует?

— Я считаю правильной мысль о том, что нужно ставить себе в пример всех вратарей. Следить за многими игроками, смотреть на их игру и пробовать повторять их фишки. Получилось удачно – использовать это в игре, если нет – продолжить искать дальше.

У нас много хороших вратарей. Мне нравится Кирилл Кучер, талантливый парень. В прошлом сезоне он сыграл 37 игр из 40, что говорит об очень серьезной спортивной подготовке. Я рад в этом году играть со Степаном Горячевских, у него есть опыт игры как в КХЛ, так и на международной арене. Богдан Дьяченко и Алексей Трифонов тоже хорошо чувствуют игру, у них можно многому поучиться.

А в КХЛ мне нравится вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин. Он очень быстрый, предугадывает действие противников и заранее знает, куда пойдет шайба. А в НХЛ мне нравится Брейден Холтби. Его поведение, разминка и подход к игре.

— На какие моменты обращаешь внимание, когда смотришь игру других вратарей?

— Игра вратаря складывается из мелочей, поэтому в глаза бросаются именно они. Чаще обращаю внимание на катание вратаря, технические действия, как он играет клюшкой и сокращает угол обстрела. Есть много деталей, на которые стоит обращать внимание, чтобы самому становиться лучше.

— Как поддерживаешь форму во время межсезонья?

— Я делаю простой комплекс упражнений — отжимания, несколько подходов на пресс, чтобы не заплывать жиром.

— Можешь собрать команду мечты УХЛ этого сезона?

—Два защитника – это Клей Уилсон и Владимир Алексюк из«Белого Барса». В нападании будут Сергей Бабинец, Виталий Лялька и Микс Липсбергс. А тренером пусть будет Сергей Владимирович Витер.

— Какие советы можешь дать начинающим вратарям?

— Единственное что могу сказать: терпеть, работать, потому что без трудолюбия ничего не будет. Только через работу вырастают хорошие хоккеисты, которые добиваются успеха. А ещё нужно желание, потому что без него ничего не будет.

Для тех, кто пропустил онлайн-конференцию Александра Качулы в прямом эфире, предлагаем пересмотреть полную запись:





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