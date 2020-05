“Бостон” выиграл Президентский кубок

Довольные «Медведи»

“Бостон Брюинз” стал обладателем Президентского кубка, вручаемого лучшей команде регулярного сезона.

“Брюинз” сыграли 44-14-12 и занимали первое место в общей таблице лиги со 100 очками, когда 12 марта сезон в НХЛ был поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса.

У “Бостона” было пять победных серий из как минимум четырех матчей, в том числе четыре по пять. С 10 ноября по 5 декабря “Брюинз” выиграли 13 встреч подряд (9-0-4) и закончили сезон, набрав очки в 30 из 37 последних матчей (24-7-6).

“Бостон” в третий раз стал обладателем Президентского кубка. Также они это сделали в сезоне 2013-14, когда во втором раунде плей-офф проиграли “Монреаль Канадиенс”, и в чемпионате 1989-90, в котором в финале Кубка Стэнли они уступили “Эдмонтон Ойлерз”.

Лидерами “Бостона” были форварды Давид Пастрняк (95 очков, делит третье место в лиге), Брэд Маршан (87 очков, шестое) и Патрис Бержерон (56 очков).

Вратари Туукка Раск (26-8-6, 2,12 в среднем пропущенных гола за матч, 92,9% сэйвов) и Ярослав Халак (18-6-6 – 2,39 – 91,9%) на двоих оформили восемь шатаутов и помогли “Брюинз” пропустить меньше всех шайб в лиге (167 – 2,39 за матч в среднем), в третий раз принеся команде “Дженнингс Трофи” (1989-90, 2008-09).

The @NHLBruins were atop the League standings at the time of the pause and claim the Presidents' Trophy!#AwardWorthy presented by @Bridgestone ➡️ https://t.co/AChSMciqlk pic.twitter.com/200kevHFM0

— NHL (@NHL) May 28, 2020