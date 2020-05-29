Знаете ли Вы: Хоккейные столпотворения

Знаете ли Вы в какой стране хоккейный матч посетило рекордное количество зрителей?

США – 104 173 зрителя

США принадлежит мировой рекорд по посещаемости хоккейного матча. Он был установлен 11 декабря 2010 года. Огромную толпу в 104 173 зрителя собрала не встреча клубов НХЛ, а двух студенческих команд – Университета штата Мичиган и Мичиганского университета. Оба вуза ведут бескомпромиссную борьбу во многих видах спорта, и очередное хоккейное противостояние они решили провести на открытом стадионе «Мичиган», предназначенном для американского футбола.

В прошлом два университета не раз устраивали игры на открытом воздухе, собирая гигантские толпы зрителей. Они и ввели моду на подобные шоу, которое затем перекочевало в НХЛ под названием «Зимняя классика».

В 2001 году мичиганские школяры побили мировой рекорд посещаемости, державшийся с 1957 года, собрав 74 554 любителя хоккея.

Для игры 2010 года был выбран стадион, чья официальная вместимость — 109 901 человек. В мае, за семь месяцев до игры, организаторы объявили, что был продан стотысячный билет. По их подсчетамматч должны были вовсе посетить 113 411 болельщиков, и некоторое время именно эта цифра считалась официальной. Но присутствовавшие на поистине историческом событии представители Книги рекордов Гиннесса слегка урезали итоговое количество почти на 10 тыс. человек.

Германия – 77 803 зрителя

К тому моменту, как в Мичигане прошла игра студентов, мировое достижение переписали немцы. Во время майского чемпионата мира 2010 года они решили провести матч-открытие не на хоккейных аренах в Кельне и Манхейме, а на «Фельтинс-Арене» в Гильзенкирхене, где выступает клуб футбольной бундеслиги «Шальке». Его встречи могут в лучшем случае собрать 61 973 человека, но специально для хоккея были сооружено еще несколько временных трибун.

В итоге матч, в котором встречались сборные Германии и США, смогли посетить 77 803 зрителя.

По словам присутствовавших журналистов, им удалось создать такую шумовую поддержку бундестим, что игроки не могли друг с другом общаться. Встреча закончилась сенсационной победой немцев над серебряными призерами недавней Олимпиады в Ванкувере.

Канада – 57 167 зрителей

Впечатляющие хоккейные матчи на открытом воздухе, на которые могут собраться многотысячные толпы, любят устраивать в США. А в соседней Канаде, обожающей игру с клюшкой и шайбой еще больше, они проходят реже. Из-за того что Страна кленового листа менее густонаселенная, то и матчи собирают там меньше зрителей. Поэтому канадский рекорд посещаемости уступает американскому почти в два раза.

В 2003 году в Эдмонтоне решили впервые вынести игру НХЛ на улицу – точней, впервые с начала ХХ века, когда лига заселилась в закрытые арены с искусственными льдами.

На вызов «Эдмонтон Ойлерз» откликнулись «Монреаль Канадиенс». Встреча, окрещенная «Классикой наследия», собрала 57 167 морозоустойчивых фанатов. В поединке посчастливилось принять участие российскому игроку Андрею Маркову — его-то «канадиенс» и одержали победу.

Американские команды НХЛ с тех пор стали проводить «Зимнюю классику», а ее канадский вариант состоялся еще раз только в 2011 году и собрал чуть больше 40 тыс. зрителей.

Финляндия – 36 644 зрителя

Глядя на американские хоккейные столпотворения, финны однажды решили устроить свою «Зимнюю классику». Получилось с меньшим размахом, но 36 644 зрителей на одной игре стали новым национальным рекордом.

В 2011 году они наблюдали за тем, как две лучшие команды страны — «Йокерит» и ХИФК — схлестнулись на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

В следующем году рекорд побить не удалось, а спустя 12 месяцев хоккейную забаву пришлось отменить – финны решили не портить газон в преддверие отборочных матчей чемпионата мира по футболу.

Со следующего года в КХЛ вступит «Йокерит». Быть может, финны поделятся своим опытом и организуют подобную встречу на морозце с каким-нибудь российским клубом? Хотя есть сомнения, что поединок с условным ЦСКА соберет ту же аудиторию, что любая финская команда.

Швеция – 31 144 зрителя

Шведский стадион «Уллеви» в Гетеборге должен быть хорошо знаком российским любителям футбола. Именно на нем советская сборная провела первую встречу в финальной стадии чемпионата мира в 1958 году. Спустя год арену оборудовали установками для создания искусственного льда, и появилась возможность проводить на ней и соревнования по зимним видам спорта.

В 2009 году к шведам пришла, наконец, идея сыграть на стадионе хоккейный поединок, который бы смогла узреть аудитория, по размеру сравнимая с футбольной.

Вывеска с «Ферьестадом» и «Фрелундой» собрала 31 144 зрителя. В последующие годы игры на открытом воздухе проходили в других городах и даже до «тридцатки» не дотягивали.

Швейцария – 30 076 зрителей

В Швейцарии первую крупную игру на открытом воздухе решили приурочить к сотому противостоянию клубов «Лангнау Тайгерс» и «Берн». Встреча на женевском «Стад де Женев» собрала 30 076 любителей дерби.

Это, кстати, больше, чем было доступно во время чемпионата Европы по футболу, который состоялся год спустя.

Новый рекорд швейцарцы могут установить 11 января следующего года, когда на лед этого же стадиона выйдут «Женева-Серветт» и «Лозанна». Жаль, что из последнего клуба ушел Игорь Фролов, который еще в прошлом году выступал за него в 46 лет.

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