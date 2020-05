Блэйд Дженкинс

Нью-Йорк Айлендерс подписал контракт начального уровня с 19-летним американским форвардом Блэйдом Дженкинсом (драфт 2018, раунд 5, общий выбор 134 из Сагино (ОХЛ).

Congrats Blade Jenkins!Third-year veteran one of a pair of @SpiritHockey forwards to sign a three-year entry level #NHL contract with the @NYIslanders.DETAILS 📰: https://t.co/ocODFDIVMg pic.twitter.com/4wLwt6rHT8

— OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) May 30, 2020