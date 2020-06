Матей Халупа

Чикаго подписал контракт начального уровня на два года с 21-летним чешским форвардом Матеем Халупа,который являлся европейским свободным агентом .

According to @ByScottPowers, the #Blackhawks have agreed to an entry-level contract with Czech right winger Matej Chalupa. Had 24 points in 50 games last season for HK Hradec Kralove in the Czech league #NHL pic.twitter.com/8FULjgMI1C

— Mario Tirabassi (@Mario_Tirabassi) May 29, 2020