Расизм неприемлем

Александр Овечкин и Сидни Кросби

Капитаны «Питтсбурга» Сидни Кросби и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал резонансное убийство Джорджа Флойда в США, который был задержан полицией, во время задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и скончался, а в США началась волна протестов, на которых многие протестующие скандировали “I can’t breathe” (я не могу дышать).

A message from Sidney Crosby: pic.twitter.com/33CQA5WjKF — Pittsburgh Penguins (@penguins) June 3, 2020

«То, что случилось с Джорджем Флойдом, нельзя игнорировать. Расизм, который существует сегодня во всех формах, неприемлем. Не могу представить, с какой дискриминацией ежедневно сталкиваются темнокожее население и меньшинства. Я буду слушать и учиться, чтобы помочь изменить ситуацию. Вместе мы найдём решение с помощью диалога и коллективных усилий», – цитирует капитана официальный твиттер-аккаунт «Питтсбурга».

Днём ранее капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин так же присоединился к скорбящим по Джорджу Флойду.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать то, что сейчас происходит повсеместно. Для нас очень важно уважать и любить друг друга, и не важно, как мы выглядим. Нужно научиться слушать и измениться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и своей семье», — написал Александр.

RIP George Floyd 💔so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change…pls stay safe….take care each other and family 🙏🙏🙏 — Alex Ovechkin (@ovi8) June 2, 2020

Отметим, что твит Кросби появился после критики, которая прозвучала на канале SPORTSNET: обозреватель этого канадского канала Донован Беннетт критически оценил реакцию белых спортсменов на проявления расовой несправедливости, в результате которых в последние дни по всей Северной Америке были публичные беспорядки.

«Заслуживает внимания один из аспектов реакции на события: белые спортсмены и спортивные деятели молчат, хотя их слова могли бы изменить ситуацию. С призывом к ним обратился нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн. Конечно, некоторые белые спортсмены не нуждались в подсказке и сделали заявления — в их числе Стив Керр, Меган Рапино и Крис Лонг, но эта группа просто недостаточно велика. Нужны последовательные голоса поддержки. Это огромная упущенная возможность для дела установления расовой справедливости. Представьте себе, насколько мощным было бы, если бы белые люди использовали всю свою силу и платформы, даже с риском выглядеть непрезентабельно для других белых людей.

Кейн упомянул Сидни Кросби и Тома Брэйди, но он мог бы назвать и Коннора Макдэвида или Майка Траута. Из 38 белых спортсменов в списке топ-100 от Forbes только шестеро высказались относительно расизма. Представьте, если игрок или генеральный менеджер клуба НХЛ сказал бы: «Мы бойкотируем Миннесоту как место, где мы можем играть. Заставите нас только через суд». Слишком радикально? А если наоборот? Если они скажут: «Мы требуем, чтобы Миннесота стала городом, где мы будем играть, чтобы мы начали процесс примирения и обеспечить экономически импульс городу»?

Канадцы, возможно, захотят сформулировать это как проблему Америки, но дело не только в этом. В Торонто полиция в 20 раз чаще стреляет в чернокожих. Пока ещё зияет пустота в тех вопросах, где должны быть голоса белых спортсменов. Из пяти самых популярных белых канадских спортсменов ни один не опубликовал публичного заявления и не поделился собственными мыслями. Да, были твиты от Блейка Уилера, Остона Мэттьюса, Анже Копитара, но эти голоса слишком малы и разрозненны. Где канадские игроки? Где их голоса?» — отметил Беннетт.