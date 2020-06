Расизм неприемлем

Александр Овечкин и Сидни Кросби

Капитаны «Питтсбурга» Сидни Кросби и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал резонансное убийство Джорджа Флойда в США, который был задержан полицией, во время задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и скончался, а в США началась волна протестов, на которых многие протестующие скандировали “I can’t breathe” (я не могу дышать).

«То, что случилось с Джорджем Флойдом, нельзя игнорировать. Расизм, который существует сегодня во всех формах, неприемлем. Не могу представить, с какой дискриминацией ежедневно сталкиваются темнокожее население и меньшинства. Я буду слушать и учиться, чтобы помочь изменить ситуацию. Вместе мы найдём решение с помощью диалога и коллективных усилий», – цитирует капитана официальный твиттер-аккаунт «Питтсбурга».

Днём ранее капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин так же присоединился к скорбящим по Джорджу Флойду.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать то, что сейчас происходит повсеместно. Для нас очень важно уважать и любить друг друга, и не важно, как мы выглядим. Нужно научиться слушать и измениться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и своей семье», — написал Александр.

RIP George Floyd 💔so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change…pls stay safe….take care each other and family 🙏🙏🙏

