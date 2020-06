Уилер о расизме: нельзя молчать

ПО 2018.Блэйк Уилер против ПиКей Суббана

Во вторник Блэйк Уилер искренне высказался о проблеме расизма, о том, почему все больше игроков НХЛ начинают говорить о ней и как спортсмены, с его точки зрения, могут помочь изменить положение дел.

Капитан “Виннипег Джетс” вырос в 20 минутах езды от города Миннеаполиса в штате Миннесота, где местному белому офицеру полиции предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США.

“Совершенно очевидно, что случившиеся задело за живое”, – сказал Уилер.

Назвав болезненными беспорядки, которые в некоторых случаях сопровождают протесты, Уилер заявил, что в целом гордится земляками, “поднявшимися в связи с этим событием, не захотевшими больше мириться с проблемой и помогающими друг другу разобраться с тем, что произошло”.

Уилер одним из первых в НХЛ открыто высказал свою позицию, опубликовав в субботу пост на своей странице в Twitter. За ним последовали другие хоккеисты и клубы, также разместившие заявления в соцсетях.

I’ve been trying to find these words for days. This hits the nail on the head https://t.co/UWE78ay5sm

— Blake Wheeler (@BiggieFunke) May 30, 2020