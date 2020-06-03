Уилер о расизме: нельзя молчать

ПО 2018.Блэйк Уилер против ПиКей Суббана

Во вторник Блэйк Уилер искренне высказался о проблеме расизма, о том, почему все больше игроков НХЛ начинают говорить о ней и как спортсмены, с его точки зрения, могут помочь изменить положение дел.

Капитан “Виннипег Джетс” вырос в 20 минутах езды от города Миннеаполиса в штате Миннесота, где местному белому офицеру полиции предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США.

“Совершенно очевидно, что случившиеся задело за живое”, – сказал Уилер.

Назвав болезненными беспорядки, которые в некоторых случаях сопровождают протесты, Уилер заявил, что в целом гордится земляками, “поднявшимися в связи с этим событием, не захотевшими больше мириться с проблемой и помогающими друг другу разобраться с тем, что произошло”.

Уилер одним из первых в НХЛ открыто высказал свою позицию, опубликовав в субботу пост на своей странице в Twitter. За ним последовали другие хоккеисты и клубы, также разместившие заявления в соцсетях.

I’ve been trying to find these words for days. This hits the nail on the head https://t.co/UWE78ay5sm — Blake Wheeler (@BiggieFunke) May 30, 2020

Почему сейчас? Почему об этом заговорили хоккеисты с белым цветом кожи, такие как Уилер, когда темнокожие игроки, например, нападающий “Сан-Хосе Шаркс” Эвандер Кейн, игравший с Уилером в “Виннипеге”, уже давно говорят о расизме?

Уилер объясняет это появлением видеозаписи момента смерти Флойда и тем, что все это произошло во время паузы в сезоне, объявленной НХЛ 12 марта в связи с пандемией коронавируса.

“Видео, которое иллюстрирует то, о чем давно говорят, очень сильно повлияло на многих, – сказал нападающий. – Все читали, слышали об этом, знают об этой несправедливости, понимают, насколько ужасны такие проявления. Но совсем другое ощущение, когда видишь это своими глазами … Все предстает в ином свете. Сейчас мы оказались в условиях пандемии, когда люди … Нас сейчас ничего не отвлекает. Нам не нужно готовиться к матчам, не надо думать о чем-то другом. Мы можем все тщательно обдумать, и поэтому случившиеся вышло на уровень, когда ребята … Нельзя больше молчать”.

Уилер с женой Сэм показали новостные сюжеты своим детям: Луи (7 лет), Лени (5) и Мэйсу (3).

“Они видели по телевизору, как умирал Джордж Флойд”, – сказал Уилер.

Младшие еще не в состоянии понять проблему, но родители попытались все объяснить семилетнему Луи.

“Он спрашивает нас, почему полицейский не снял ногу с шеи? Почему он не поднял колено?” – рассказывает Уилер.

Семья Уилеров сейчас находится не в Миннесоте, а на карантине в своем летнем доме во Флориде.

“Мы бы хотели всей семьей выйти на улицу, чтобы поддержать протесты. Мы хотим показать детям, насколько действенными могут быть такие акции, какая это сила, когда люди собираются вместе, – сказал Уилер. – Мы часто говорим об этом, показали детям все, чтобы они понимали суть проблемы, чтобы у них навсегда осталось в памяти, что именно так и должно быть”.

Уилер считает, что спортсмены с белым цветом кожи должны высказаться по этой проблеме вместе с темнокожими коллегами.

“Это не только их дело, – сказал он. … Я хочу, чтобы меня поняли: сначала я смотрю на себя и только потом на других. Мне жаль, что я не стал говорить об этом раньше. Мне очень жаль, что мне потребовалось столько времени, чтобы так четко и открыто заявить о своей позиции. Сейчас можно и нужно стать лучше. … У профессиональных спортсменов есть возможность высказаться. Я считаю серьезным шагом вперед, если человек решится выступить на эту тему. Сделать это нелегко. … Мне кажется, что со временем нам должно стать проще поступать таким образом. Мы должны считать абсолютно нормальной вещью право высказывать мнение по этой проблеме”.

Уилер, неоднократно представлявший США на международной арене, считает, что политика здесь ни при чем.

“Нам всем надо признать, что проблема существует, что права человека касаются всех, – сказал хоккеист. – Я могу голосовать за демократов или республиканцев, могу найти человека в любой из этих партий, который считает этот вопрос важным и согласен с тем, что расизму нужно положить конец”.

Отвечая на вопрос, волнует ли его судьба страны, Уилер ответил: “Конечно, если честно”. И добавил, что по характеру он переживает о многих вещах, и этот список постоянно пополняется.

“Страна сталкивается со многими экономическими, социальными и другими вызовами, а мы по-прежнему относимся друг к другу как звери. Конечно, это беспокоит, – сказал он. – Но я американец и верю, что лучшее нас ждет впереди, что мы справимся со всеми страхами и переживаниями. Я оптимист и верю в будущее”.

Отец Уилера рос в Детройте, где беспорядки на расовой почве вспыхнули в конце 1960-х.

“Он говорил мне, что их поколение не смогло решить проблему, и надеялся, что мы справимся с ней, – сказал Уилер. – И я надеюсь на мое поколение, на поколение моих детей, что мы разберемся с ситуацией и сделаем нашу страну лучше в будущем”.