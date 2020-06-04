Четверг, 4 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЛига сообщила новые детали о формате плей-офф
Хоккей

Лига сообщила новые детали о формате плей-офф

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Сезон 2019-20. Формат 24 клубов

Официально подтверждены детали розыгрыша Кубка Стэнли-2020:

Все серии кроме квалификационного раунда пройдут до 4 побед, квалификационный раунд – до 3-х.

Соперники в каждом раунде будут определяться посевом.

В турнире с участием четырех лучших команд от каждой конференции при равенстве очков в качестве решающего фактора при равенстве очков будет использоваться процент очков регулярного сезона. Порядок посева для этих команд по итогам предварительного турнира останется неизменным на протяжении всех матчей плей-офф.

Читайте также:  Матчи регулярного чемпионата 3 нокября 2019 (онлайн)

В квалификационном раунде команда с более высоким посевом будет считаться домашней командой в матчах №1, 2 и 5. Команда с более низким посевом в 3 и 4 игре. В плей-офф соответственно в 1, 2, 5 и 7 против 2, 3, и 6. “Хозяевами” в финале будет клуб с наивысшим процентом набранных очков в регулярном чемпионате.

Данное объявление последовало после одобрения его профсоюзом игроков.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Пражская «Спарта» заинтересована в подписании контракта с Яромиром Ягром

“Тампа-Бэй”: что ждать в борьбе за Кубок Стэнли

Все международные титулы игроков «Донбасса», выступавших в КХЛ

Креатив в межсезонье: голкипер «Ледяных Волков» потренировался на земле в полной экипировке (видео)

Радил подписал контракт с клубом КХЛ

Закрыть