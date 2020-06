Лига сообщила новые детали о формате плей-офф

Сезон 2019-20. Формат 24 клубов

Официально подтверждены детали розыгрыша Кубка Стэнли-2020:

Все серии кроме квалификационного раунда пройдут до 4 побед, квалификационный раунд – до 3-х.

Соперники в каждом раунде будут определяться посевом.

В турнире с участием четырех лучших команд от каждой конференции при равенстве очков в качестве решающего фактора при равенстве очков будет использоваться процент очков регулярного сезона. Порядок посева для этих команд по итогам предварительного турнира останется неизменным на протяжении всех матчей плей-офф.

В квалификационном раунде команда с более высоким посевом будет считаться домашней командой в матчах №1, 2 и 5. Команда с более низким посевом в 3 и 4 игре. В плей-офф соответственно в 1, 2, 5 и 7 против 2, 3, и 6. “Хозяевами” в финале будет клуб с наивысшим процентом набранных очков в регулярном чемпионате.

Данное объявление последовало после одобрения его профсоюзом игроков.

The @NHL has announced more details of the playoff format for the Return to Play Plan following approval by the League’s Board of Governors and the @NHLPA. The agreement is subject to the NHL and NHLPA reaching an overall agreement on resuming play. https://t.co/KThKX88JBb pic.twitter.com/8GLKgYoYfN

