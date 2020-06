Шин Дэй

Нью-Йорк Рейнджерс расторг контракт с защитником Шином Дэем.

В последних двух сезонах Дэй не смог обеспечить себе место в основе фарм-клуба Хартфорд в АХЛ.

Он был также примечателен тем,что ранее имел статус исключительного игрока в ОХЛ (вместе с Джоном Таваресом, Коннором МакДэвидом , Аароном Экбладом и совсем недавно Шейном Райтом).

Quite the fall for this guyOnly 6 players have been granted exceptional status to play in the CHL as an under age player.John TavaresAaron EkbladConnor McDavidJoe VelenoShane WrightAnd…Sean Day https://t.co/ml6TsJY0Hk

— Nick (@MattyDaddy34) May 30, 2020