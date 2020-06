Радил подписал контракт с клубом КХЛ

Форвард “Сан-Хосе” Лукаш Радил

Форвард “Сан-Хосе” Лукаш Радил , у которого завершится контракт с клубом по окончании сезона достиг соглашения о переходе в клуб КХЛ Спартак Москва.

Радил провел в сезоне 14 матчей за Шаркс,очков не набрал.

Spartak Moscow 🇷🇺 (KHL) have signed forward Lukáš Radil to a one-year contract. Radil had no points in 14 games with the San Jose Sharks this season and 6 goals and 10 assists in 28 games with the San Jose Barracuda. pic.twitter.com/vNaL1jddSF

