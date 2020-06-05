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Хоккей

Названа точная дата 2-ой фазы восстановления

Николай ПисаревНет комментариев
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в ожидании тренировки

Начиная с 8 июня командам разрешается приступить ко второй фазе возобновления сезона.

«Начиная с 8 июня — при условии выполнения каждым клубом всех требований, изложенных в протоколе, — клубам будет разрешено вновь открыть свои тренировочные базы в своих городах, в которых игроки смогут участвовать в индивидуальных тренировоках на льду и вне льда.

Игроки будут участвовать только на добровольной основе и должны быть распределены на группы не более шести игроков при ограниченном количестве сотрудников клуба. Данный этап предназначен для обеспечения безопасности игрокам в контролируемой среде, в которой они смогут возобновить свою подготовку. Данный этап не является заменой тренировочного лагеря (3-я фаза – прим NHL.RU).

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Все необходимые подготовительные процедуры, включая обучение, диагностическое тестирование, планирование медицинских мероприятий и тому подобные, могут начаться немедленно. Лига и профсоюз игроков продолжают переговоры о возобновлении сезона», — сообщается в официальном заявлении.

Источник: nhl.ru
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