Названа точная дата 2-ой фазы восстановления

в ожидании тренировки

Начиная с 8 июня командам разрешается приступить ко второй фазе возобновления сезона.

«Начиная с 8 июня — при условии выполнения каждым клубом всех требований, изложенных в протоколе, — клубам будет разрешено вновь открыть свои тренировочные базы в своих городах, в которых игроки смогут участвовать в индивидуальных тренировоках на льду и вне льда.

Игроки будут участвовать только на добровольной основе и должны быть распределены на группы не более шести игроков при ограниченном количестве сотрудников клуба. Данный этап предназначен для обеспечения безопасности игрокам в контролируемой среде, в которой они смогут возобновить свою подготовку. Данный этап не является заменой тренировочного лагеря (3-я фаза – прим NHL.RU).

Все необходимые подготовительные процедуры, включая обучение, диагностическое тестирование, планирование медицинских мероприятий и тому подобные, могут начаться немедленно. Лига и профсоюз игроков продолжают переговоры о возобновлении сезона», — сообщается в официальном заявлении.

The @NHL has announced that it will transition to Phase 2 of its Return To Play Plan effective Monday, June 8. https://t.co/Xjk8cfhWyh pic.twitter.com/uT6WEwCBtF

— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 5, 2020