Официально: НХЛ объявила формат серий и порядок посева команд в Кубке Стэнли-2020

ОфициальныйсайтНХЛ сообщает, что Лига официально определилась с форматом проведения серий плей-офф и порядком посева команд. Таким образом, все серии в плей-офф Кубка Стэнли-2020 будут проведены до четырех побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново,

Турнир начнется с квалификационного раунда с участием 16 команд (серии пройдут до трех побед) и группового раунда для определения посева в плей-офф среди четырех лучших команд каждой конференции.

В каждой сериипосле квалификационного раундакоманда с наивысшим посевом встретится с командой с самым низким посевом, вторая команда встретится с предпоследней и так далее.

В случае равенства очков на групповом этапе в расчет будет приниматься процент набранных очков в регулярном сезоне. Последующие номера посева этих команд останутся неизменными до конца плей-офф.

В квалификационном раунде команда с лучшим посевом будет считаться хозяином в матчах 1, 2 и 5. Команда с худшим посевом будет считаться хозяином в матчах 3 и 4. В первом и втором раундах, а также в финалах конференций команда с лучшим посевом будет считаться хозяином в матчах 1, 2, 5 и 7. Команда с худшим посевом будет считаться хозяином в матчах 3, 4 и 6.

В финале Кубка Стэнли команда с лучшим процентом набранных очков в регулярном сезоне будет считаться хозяином в матчах 1, 2, 5 и 7. Команда с меньшим процентом набранных очков в регулярном сезоне будет считаться хозяином в матчах 3, 4 и 6.

НХЛ поставила регулярный сезон на паузу 12 марта из-за угроз, связанных с распространением коронавируса, и заявила, что оставшиеся 189 матчей не будут доиграны. 12 участников дальнейшей борьбы были определены в каждой конференции на основании процента набранных очков на эту дату. Для семи команд сезон закончен.

Квалификационный раунд и групповой турнир пройдут в двух городах, которые еще предстоит определить. В одном будут играть 12 команд из Восточной конференции, а в другом – 12 команд из Западной конференции. Дата возобновления сезона еще не определена.

ВВосточной конференции«Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия» автоматически получили путевки в первый раунд плей-офф. В круговом турнире они определят порядок посева в первом раунде. В Восточной конференции пройдут четыре серии до трех побед: «Питтсбург» – «Монреаль», «Каролина» – «Рейнджерс», «Айлендерс» – «Флорида», «Торонто» – «Коламбус».

ВЗападной конференции«Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас» автоматически получили путевки в первый раунд плей-офф. В круговом турнире они определят порядок посева в первом раунде. В Западной конференции в квалификационном раунде пройдут четыре серии до трех побед: «Эдмонтон» – «Чикаго», «Нэшвилл» – «Аризона», «Ванкувер» –«Миннесота» и «Калгари» – «Виннипег».

Источник:официальныйсайтНХЛ