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Профсоюз игроков и НХЛ определили точный формат плей-офф-2020

Николай ПисаревНет комментариев
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Известныйинсайдер НХЛ Даррен Дрегер сообщил, что Национальная хоккейная лига иПрофсоюз игроков определили точный формат плей-офф-2020.

Таким образом, Лига не будет вводить чёткую сетку для предварительного раунда плей-офф Кубка Стэнли. В каждом раунде соперники будут определяться согласно посеву. В турнире плей-аут серии будут проходитьдо трех побед, а в дальнейшим – семиматчевые серии.

Также сообщается, что о точной дате старта тренировочных лагерей пока не известно. Однако пока Лига больше склоняется к началу августа, чем к середине июля.

Напомним, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до четырёх побед.

Источник: Twitter Даррена Дрегера

Источник: uhl.ua
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