Профсоюз игроков и НХЛ определили точный формат плей-офф-2020

Известныйинсайдер НХЛ Даррен Дрегер сообщил, что Национальная хоккейная лига иПрофсоюз игроков определили точный формат плей-офф-2020.

Таким образом, Лига не будет вводить чёткую сетку для предварительного раунда плей-офф Кубка Стэнли. В каждом раунде соперники будут определяться согласно посеву. В турнире плей-аут серии будут проходитьдо трех побед, а в дальнейшим – семиматчевые серии.

Также сообщается, что о точной дате старта тренировочных лагерей пока не известно. Однако пока Лига больше склоняется к началу августа, чем к середине июля.

As we’ve speculated this week. 24 NHL team format will include best of 5 Qualifying rounds. All four rounds of the playoffs best of 7’s, reseeding after each round. Highest seed vs lowest seed in each conference.

— Darren Dreger (@DarrenDreger) June 4, 2020