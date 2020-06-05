Профсоюз игроков и НХЛ определили точный формат плей-офф-2020

Известныйинсайдер НХЛ Даррен Дрегер сообщил, что Национальная хоккейная лига иПрофсоюз игроков определили точный формат плей-офф-2020.

Таким образом, Лига не будет вводить чёткую сетку для предварительного раунда плей-офф Кубка Стэнли. В каждом раунде соперники будут определяться согласно посеву. В турнире плей-аут серии будут проходитьдо трех побед, а в дальнейшим – семиматчевые серии.

Также сообщается, что о точной дате старта тренировочных лагерей пока не известно. Однако пока Лига больше склоняется к началу августа, чем к середине июля.

As we’ve speculated this week. 24 NHL team format will include best of 5 Qualifying rounds. All four rounds of the playoffs best of 7’s, reseeding after each round. Highest seed vs lowest seed in each conference. — Darren Dreger (@DarrenDreger) June 4, 2020

Напомним, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до четырёх побед.

Источник: Twitter Даррена Дрегера