С 8 июня игроки НХЛ смогут проводить тренировки в малых группах

Национальная хоккейная лига объявила, что с 8 июня вступает в силу второй этап плана возобновления сезона.

Начиная с понедельника, при условии соответствия ситуации всем требованиям, изложенным в плане, клубам разрешается открыть тренировочные центры для того, чтобы хоккеисты в индивидуальном порядке могли проводить занятия как на льду, так и в зале. Игроки могут тренироваться исключительно добровольно и небольшими группами по определенному расписанию (не больше шести человек с ограниченным количеством обслуживающего персонала за раз). Протоколом второго этапа плана возобновления сезона предусмотрен ряд мер по созданию безопасной и контролируемой обстановки, в которой хоккеисты смогут приступить к работе над собой. Второй этап не является заменой тренировочного лагеря.

Необходимо незамедлительно приступить к подготовительным работам для осуществления второго этапа, предусматривающего участие в нем спортсменов (знакомство с правилами, диагностическое тестирование, расписание врачебных обследований и так далее). НХЛ и профсоюз игроков НХЛ продолжают вести переговоры о соглашении по возобновлению сезона.

НХЛ поставила регулярный сезон на паузу 12 марта из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. 26 мая НХЛ объявила план возобновления сезона, согласно которому борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды. По 12 участников дальнейшей борьбы были определены в каждой конференции на основании процента набранных очков на эту дату. Для семи команд сезон закончен.

Источник: официальныНХЛ