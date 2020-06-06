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Хоккей

Экс-форвард «Днепра» перешёл в «Бейбарыс»

Николай ПисаревНет комментариев
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Как сообщает сайт Шайба.kz, нападающий Иван Золотухин продолжит карьеру в атырауском «Бейбарысе».

В сезоне 2019/20 форвард выступал в «Темиртау», где в 58 матчах набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности -4, став третьим бомбардиром команды.

Украинским болельщикам Иван Золотухин знаком по выступлениям в «Днепре» в 2018-2019 годах. Тогда хоккеист провёл за херсонцев 53 матча, набрав 36 (13+23) очков при показателе полезности +12, и помог команде завоевать в дебютном сезоне серебряные медали чемпионата УХЛ – Пари-Матч.

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Также ранее нападающий играл в «Сибирских Снайперах» (МХЛ), ХК «Алматы» и «Иртыше» (Казахстан), румынской «Чиксереде».

Источник:
Шайба.kz

Источник: uhl.ua
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