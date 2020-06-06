Итоги сезона: “Сан-Хосе Шаркс”

Травма Логана Кутюра

“Сан-Хосе Шаркс” лишь во второй раз за 16 лет остались без плей-офф и хотят как можно скорее реабилитироваться.

Статистические итоги команды

“Шаркс” в 70 матчах завершенного регулярного чемпионата одержали 29 побед (29-36-5) и заняли последнее место в Западной конференции (45,0% набранных очков). После того, как “Сан-Хосе” в прошлом сезоне добрался до финала конференции, данный результат можно считать провалом. За последние 16 лет “Шаркс” остались за бортом розыгрыша Кубка Стэнли лишь во второй раз. А если считать с 1998 года, то подобная неудача настигала команду лишь в третий раз.

В завершенном регулярном чемпионате “Сан-Хосе” в среднем забрасывал 2,57 шайбы за игру, разделив с “Коламбусом” 27-е место в НХЛ по этому показателю. При этом пропускала команда в среднем по 3,21 гола за игру, и это тоже 27-е место в лиге. Также неудачно команда играла в большинстве, закончив сезон с 17,5% реализации (23-е место). А вот по игре в меньшинстве “Шаркс” были лучшими в НХЛ с 85,7% нейтрализации. Удивительно, особенно с учетом того, что по суммарному количеству времени в меньшинстве (388 минут ровно) “Сан-Хосе” стал третьим после “Каролины” (413:56) и “Вашингтона” (413:37).

“Шаркс” мало бросали в створ ворот соперника – в среднем 30,0 за игру (26-е место). И при этом позволяли оппонентам наносить в среднем 30,6 броска в створ за матч (22-е место). К тому же “Сан-Хосе” сложно было назвать волевой командой. “Шаркс” в этом сезоне проиграли 28 матчей, когда уступали после двух периодов. Больше поражений в таких ситуациях было только у “Детройта” (39) и “Лос-Анджелеса” (30).

Взлеты и падения по ходу сезона

“Сан-Хосе” начал чемпионат с четырех поражений подряд, а в первых 15 матчах сезона одержал всего четыре победы (4-10-1). Затем “Шаркс” очнулись, разозлились и далее выиграли 11 матчей из 13. Это даже позволило им ненадолго выйти на третье место в Тихоокеанском дивизионе. Но затем последовала череда из шести поражений и увольнение Питера Дебура. На тот момент на счету “Шаркс” было 15 побед и 18 поражений (15-16-2).

Наставником “Сан-Хосе” 11 декабря стал Боб Бьюгнер, но это не помогло встряхнуть команду. Под руководством нового главного тренера “Шаркс” выиграли 14 встреч и проиграли 23 (14-20-3). Единственная победная серия из трех встреч за это время случилась в период с 27 февраля по 3 марта. Перед паузой “Сан-Хосе” потерпел четыре поражения подряд и уже не рассчитывал сыграть в плей-офф.

Конечно, во многом на результаты “Шаркс” повлияли травмы и уход прошлым летом капитана Джо Павелски. Вместо него на эту роль был выбран Логан Кутюр, но 7 января он получил перелом лодыжки и выбыл на семь недель. А перед паузой он еще и получил сотрясение мозга. В январе сезон закончился и для другого важного нападающего “Сан-Хосе” Томаша Гертла, а в середине февраля выбыл ключевой защитник Эрик Карлссон. Хорошие новости для фанатов “Сан-Хосе” заключаются в том, что все трое должны поправиться перед стартом следующего сезона.

Статистические итоги игроков

Не слишком удачно в завершенном регулярном чемпионате у “Сан-Хосе” играли вратари. Мартин Джонс в 40 матчах в старте одержал 17 побед при двух шатаутах, пропуская в среднем 3,00 шайбы за игру и отражая 89,6% бросков. Аарон Делл начал с первых секунд 30 поединков и выиграл 12 встреч, пропуская в среднем 3,01 гола за матч и отражая 90,7% бросков. У обоих голкиперов были удачные отрезки, но их было слишком мало. Плюс обоим явно не хватало стабильности. Тренеру вратарей “Шаркс” Евгению Набокову будет над чем поработать в межсезонье.

Если брать всех вратарей лиги, сыгравших в этом сезоне не менее 30 матчей, то Джонс по проценту отраженных бросков занимает только 43-е место, опережая лишь Пекку Ринне из “Нэшвилла” (89,5%) и Девана Дубника из “Миннесоты” (89,0%). Делл, который в ближайшее время может стать неограниченно свободным агентом, по этому показателю делит 28-е место. Кто знает, может уже в следующем сезоне у российского голкипера Алексея Мельничука появится шанс дебютировать в НХЛ. Ранее он подписал с “Сан-Хосе” двухлетний контракт новичка.

В завершенном регулярном чемпионате за “Шаркс” уже успели сыграть трое россиян. Нападающий Данил Юртайкин провел четыре матча и не набрал ни одного очка, форвард Максим Летунов в трех встречах успел забить дебютную шайбу в НХЛ, а защитник Николай Кныжов перед паузой неплохо провел три игры и мог даже закрепиться в составе. Кроме того, в системе “Сан-Хосе” продолжают играть Иван Чехович, Артемий Князев и Владислав Котков, а в мае стандартный контракт новичка с клубом подписал Тимур Ибрагимов. Потенциально “Шаркс” могут стать самой российской командой НХЛ.

Ну а если говорить о тех, кто сейчас представляет собой костяк “Сан-Хосе”, то лучшим бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата с 49 (22+27) очками стал Тимо Мейер. Далее расположились Эвандер Кейн (47), Брент Бернс (45), Карлссон (40), Кутюр (39) и Гертл (36). По средней результативности лучшими в составе “Шаркс” были как раз Кутюр и Гертл, набиравшие в среднем по 0,75 очка за матч. А вот результативность защитников “Сан-Хосе” в этом сезоне резко снизилась. В завершенном регулярном чемпионате они набрали 141 (29+112) очко, что по сравнению с 221 (28+193) баллом прошлого регулярного чемпионата является слабым показателем.

Поводы для оптимизма

Одним из главных поводов для оптимизма для “Шаркс” является то, что к следующему сезону все игроки команды подойдут здоровыми. Травмы для “Сан-Хосе” в этом сезоне стали большой проблемой, с которой справиться они так и не смогли. Второй повод для оптимизма – это дополнительная мотивация. “Шаркс” будут всеми силами стараться доказать, что произошедшее в этом сезоне является случайностью.

“Мы не привыкли проигрывать и завершать сезон таким образом, – сказал в четверг Кутюр. – В этом нет ничего хорошего. Каждый из нас понимает, что в следующем году должен прибавить. Нынешнее межсезонье для нас получится длинным, так что будет много времени на подготовку. Мотивация должна зашкаливать. После такого сезона хочется выйти на лед и доказать, что это всего лишь осечка”.

Пока не совсем понятно, останется ли Бьюгнер главным тренером “Шаркс”. Во вторник генеральный менеджер клуба Дуг Уилсон дал понять, что рассматривает все варианты. Кроме того, он подчеркнул важность предстоящего драфта, где у “Сан-Хосе” в сумме будет семь “пиков”, из которых три – в первых двух раундах. При этом главный выбор “Шаркс” находится в распоряжении “Оттавы”, которая получила его в результате обмена Карлссона.

“Этот драфт будет очень важным, – сказал Уилсон. – У нас будет семь выборов, но сразу три – в топ-60. Драфт будет очень глубоким, поэтому выбор в первом раунде и два выбора во втором гарантируют нам хороших игроков”.

В следующем сезоне “Шаркс” надеются снова стать той командой, которая будет бороться за победу в дивизионе, а затем сражаться в плей-офф. Ранее подобный спад у команды случился в сезоне 2014-15, когда они также не попали в плей-офф. Зато уже на следующий год “Сан-Хосе” дошел до финала Кубка Стэнли, где за шесть матчей проиграл “Питтсбургу”. Те воспоминания все еще свежи и дают команде дополнительную веру в себя, а болельщикам – надежду на светлое будущее.

“Мне кажется, что все ребята отправились домой с мыслями, как подготовиться к следующему сезону наилучшим образом, – добавил Кутюр. – Дуг призвал нас прибавить, стать лучше, показать всем, что в Сан-Хосе есть очень хорошая команда. Тогда (после сезона 2014-15) многие списали нас со счетов, махнули рукой и сказали, что их время прошло, на этой команде можно ставить крест. Нас это только раззадорило. В этом году будет так же. Только мы сами можем изменить нынешнюю ситуацию”.