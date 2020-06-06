«Сокол» – «Донбасс»: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

Начиная с середины мая,телеканал XSPORTпроводит ретроспективный показ лучших матчей семикратного чемпиона Украины –хоккейного клуба «Донбасс».

За свою историю донецкая команда успела достойно проявить себя в чемпионатах Украины, КХЛ, ВХЛ, а также Континентальном кубке.Золотую серию матчей продолжит поединок«Сокол» – «Донбасс»- первая игра одной из самых интересных серий плей-офф в чемпионате Украины. Весна 2012 года.

Смотрите матч всубботу, 6 июня, в 16:30в эфиреXSPORT.Помимо показа на телеканале, трансляция также будет доступнана сайте XSPORT.ua.

Составы команд на игру:

«Сокол»:Симчук (кроме 59:04-60:00). Климентьев-Лясковский, Рябенко-Скороход, Бахриддинов-Тимченко, Яковенко-Николишин-Касянчук, Черненко-Смирнов-Харченко, Литвиненко-Шахрайчук-Харитонов, Долгих-Шаманский-Матвийчук.

«Донбасс-2»:Селиверстов. Шагов-Алексюк, Победоносцев-Толкунов, Тезиков-Васильев, Михнов-Бойченко-Пастух, Аверкин-Аникеев-Бондарев, Бабинец-Исхаков-Страхов, Голубничий-Кокшаров-Бобкин.