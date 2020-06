Коннор Коркоран

Вегас подписал контракт начального уровня с 19-летним канадским защитником Коннором Коркораном (драфт 2018 (5/154)) из клуба ОХЛ “Виндзор”.

✍️ We have signed defenseman Connor Corcoran to a 3-year entry-level contract!!! #VegasBorn 😃Corcoran was a VGK 5th round pick in 2018 and led the Windsor Spitfires in scoring by a defenseman with 54 points (19G, 35A) this season! 👍https://t.co/K1oiCZtrJX

