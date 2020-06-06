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Знаете ли Вы: Самый титулованный клуб в НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли Выкакой из клубов НХЛ наибольшее количество раз завоёвывал Кубок Стэнли?

Среди всех клубов НХЛ самым титулованным является клуб«Монреаль Канадиенс»– команда завоевывала Кубок Стэнли 24 раза, участвуя в 34 финалах розыгрыша главного трофея Лиги. Отметим, что 5 Кубков Стэнли«Монреаль Канадиенс» выигрывали подряд в период с 1956 по 1960 года.

Вторую строчку по этому показателю занимает «Торонто Аренас» – этот клуб выигрывал 13 Кубков из 21 попытки в финале турнира. Тройку лидеров замыкает «Детройт Рэд Уингс», которые выигрывали Кубок Стэнли 11 раз, принимая участие в 18 финалах плей-офф НХЛ.

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Источник: uhl.ua
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