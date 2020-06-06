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Хоккей

Звезды НХЛ снялись в ролике против расизма

Николай ПисаревНет комментариев
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Звезды и представители руководства НХЛ приняли участие в съемках социального видеоролика против расизма.

Такое решение было принято после скандального убийства 46-летнего афроамериканцаДжорджа Флойдаво время задержания в Миннеаполисе. Тогда один из правохранителей коленом встал на горло задержанного, удерживая его в течение 7 минут, от чего мужчина скончался.

В итоге США захлестнула волна протестов, которую и решила поддержать НХЛ. В съемках социального ролика приняли участие комиссионер НХЛГэри Беттмэн, защитник «Нью-Джерси»Пи-Кей Суббан, вратарь «Рейнджерс»Хенрик Лундквист, нападающий «Эдмонтона»Леон Драйзайтль, форвард «Питтсбурга»Сидни Кросбии другие действующие и бывшие хоккеисты.

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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