Звезды НХЛ снялись в ролике против расизма

Звезды и представители руководства НХЛ приняли участие в съемках социального видеоролика против расизма.

Такое решение было принято после скандального убийства 46-летнего афроамериканцаДжорджа Флойдаво время задержания в Миннеаполисе. Тогда один из правохранителей коленом встал на горло задержанного, удерживая его в течение 7 минут, от чего мужчина скончался.

В итоге США захлестнула волна протестов, которую и решила поддержать НХЛ. В съемках социального ролика приняли участие комиссионер НХЛГэри Беттмэн, защитник «Нью-Джерси»Пи-Кей Суббан, вратарь «Рейнджерс»Хенрик Лундквист, нападающий «Эдмонтона»Леон Драйзайтль, форвард «Питтсбурга»Сидни Кросбии другие действующие и бывшие хоккеисты.

I’m so PROUD to be a part of the NHL community. Leaders came together WITHOUT hesitation lending their incredibly powerful voices to an important issue that impacts players and our fans! #BlackLivesMatter#StrongerTogether pic.twitter.com/jfJ4eXJBth

— Anson Carter (@AnsonCarterLA) June 5, 2020