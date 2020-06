Фредрик Карлстрём

Даллас подписал контракт начального уровня сроком на два года с 22-летним шведским форвардом Фредриком Карлстрёмом (драфт 2016 (3/90)).

The Stars have signed forward Fredrik Karlstrom to a two-year entry level deal. Karlstrom was a 3rd round draft pick in 2016.#GoStars pic.twitter.com/t0LEgDFaPT

— x-Dallas Stars (@DallasStars) June 1, 2020