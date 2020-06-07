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«Питтсбург» с 9 июня возобновит тренировки в небольших группах

Николай ПисаревНет комментариев
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» планирует 9 июня вернуться к тренировкам, сообщается в заявлении на официальном сайте клуба. Хоккеисты будут тренироваться в группах по шесть человек, соблюдая рекомендованную дистанцию.

«Для здоровья и безопасности всех участников тренировки не будут открыты для общественности и средств массовой информации. В соответствии с планом, все игроки и персонал, допущенные на территорию спортивного объекта, будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции», — указано в заявлении клуба.

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Сообщается, что комната отдыха и другие помещения общего пользования, кроме раздевалок, будут закрыты для хоккеистов. Во время тренировок тренерский штаб не должен находиться на льду.

Источник:официальный сайт «Питтсбурга»

Источник: uhl.ua
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