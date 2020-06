Защитник “Баффало” Лоуренс Пилут

Защитник Баффало Лоуренс Пилут подписал контракт в КХЛ с клубом Трактор (Челябинск).

.@BuffaloSabres defenceman Lawrence Pilut is forgoing a chance to continue his NHL career by signing a two-year contract with Russia’s Chelyabinsk Traktor.https://t.co/w2gdnOuB6C

— Sportsnet (@Sportsnet) June 9, 2020