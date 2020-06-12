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Хоккей

Тренировочные лагеря откроются 10 июля

Николай ПисаревНет комментариев
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Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) в четверг объявили, что официальные тренировочные лагеря (третий этап) для 24 команд, которые продолжают сезон, откроются 10 июля.

Это будет сделано при условии соблюдения медицинских требований и требований безопасности, а также наличия договоренности сторон о возобновлении игры. Длительность тренировочных лагерей и, следовательно, дата начала матчей (четвертый этап) будут определены позднее.

Источник: nhl.ru
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