Тренировочные лагеря откроются 10 июля

лого НХЛ

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) в четверг объявили, что официальные тренировочные лагеря (третий этап) для 24 команд, которые продолжают сезон, откроются 10 июля.

Это будет сделано при условии соблюдения медицинских требований и требований безопасности, а также наличия договоренности сторон о возобновлении игры. Длительность тренировочных лагерей и, следовательно, дата начала матчей (четвертый этап) будут определены позднее.

The NHL and NHLPA have agreed to open training camp on Friday, July 10th! One would assume that games would start by the end of July or early August. pic.twitter.com/peDga015K9

— 366 Sports (@366Sports) June 11, 2020