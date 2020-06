Оскар Данск

Вегас продлил контракт на 1 год (двусторонняя сделка) с голкипером Оскаром Данском (700 000).

You heard it on Knights Report first 📺We’ve signed Oscar Dansk to a one-year contract extension!! 🕺😁 pic.twitter.com/bhPIMHNXGk

— y-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 11, 2020