Боттерилл уволен с поста генменеджера “Баффало”

Джейсое Боттерилл и Тьерри Пегула

Джейсон Боттерилл во вторник был уволен с поста генерального менеджера “Баффало Сэйбрз”. Его место занял Кевин Адамс.

26 мая “Сэйбрз” заявили, что Боттерилл сохранит свой пост на четвертый сезон в клубе после того, как команда заняла 13-е место в Восточной конференции. С 11 мая 2017 года, когда Боттерилл стал генменеджером, “Баффало” (30-31-8) сыграл 88-115-30. В этом году “Сэйбрз” пропустят плей-офф в девятый раз подряд, что является самой длительной действующей серией в лиге. Также они не примут участие в квалификации в плей-офф в рамках Плана возобновления сезона.

Адамс стал старшим вице-президентом “Сэйбрз” по управлению бизнесом 23 сентября 2019 года. В 2009 году он присоединился к клубу как тренер по развитию игроков, а в период 2011-13 годов был помощником тренера. В качестве игрока он провел 11 сезонов в составе “Торонто Мэйпл Лифс”, “Коламбус Блю Джекетс”, “Флорида Пэнтерз”, “Каролина Харрикейнз”, “Финикс Койотиз” и “Чикаго Блэкхокс”.

We have relieved Jason Botterill of his duties as General Manager. Senior Vice President of Business Administration Kevyn Adams has been named General Manager. pic.twitter.com/TPAFXvAPej

— Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) June 16, 2020