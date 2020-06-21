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Хоккей

Названы ориентировочные сроки возобновления сезона НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Журналист New York Post Лэрри Брукс в своем твиттере сообщил о сроках возобновления сезона НХЛ.

—На собрании генеральных менеджеров НХЛ стало известно, что тренировочный лагерь продлится две недели. Команды отправятся в назначенные города 23 или 24 июля и затем проведут по товарищеской игре.


Старт квалификационного раунда Кубка Стэнли назначен на 30 июля, – написал Брукс.

Напомним, что сезон НХЛ возобновится в нескольких городах сразу со стадии плей-офф, в турнире примут участие 24 клуба.

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Источник: uhl.ua
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