Названы ориентировочные сроки возобновления сезона НХЛ

Журналист New York Post Лэрри Брукс в своем твиттере сообщил о сроках возобновления сезона НХЛ.

—На собрании генеральных менеджеров НХЛ стало известно, что тренировочный лагерь продлится две недели. Команды отправятся в назначенные города 23 или 24 июля и затем проведут по товарищеской игре.



Старт квалификационного раунда Кубка Стэнли назначен на 30 июля, – написал Брукс.

