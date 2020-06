twitter.com/NHLFlyers

Шведский форвард «Филадельфии» Оскар Линдблум,у которого диагностировали рак, приступил к тренировкам с командой.

–Лучший твит, который вы увидите сегодня, – написала пресс-служба клуба.

The best tweet you’ll see today.