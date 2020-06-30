Иван Сысак: «Ранний старт в профессиональном чемпионате очень позитивно влияет на будущее молодых игроков»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 29 июня,на все вопросы болельщиков отвечал защитник «Ледяных Волков»Иван Сысак.



— Кто был твоим первым тренером и что можешь о нем рассказать?

— Свой хоккейный путь я начинал в Калуше в команде«Белые Медведи», а моим первым тренеров был Куц Андрей Петрович. Я очень благодарен этому тренеру за то, что он поставил меня на коньки и привил любовь к хоккею. Так что сейчас я стараюсь максимально поддерживать с ним связь, потому что этот человек очень многое мне дал.

Уже позже, когда мне было где-то 12 лет, я перешел в«Галицкие Львы», где моим тренером был Чиканцев Михаил Валерьевич. Наверное, именно он и сделал из меня того хоккеиста, которым я сейчас являюсь. Этому тренеру я тоже очень благодарен, потому что он дал мне возможность быть в хоккее и развиваться в нем. Плюс в новояворовском клубе Романюк Николай Степанович, как президент команды, тоже многое мне дал, как и многим другим игрокам.



— Ты достаточно долго отыграл в«Галицких Львах». Расскажи про атмосферу в команде и болельщиков.

— На самом деле, в Новояворовске очень сильно любят хоккей и постоянно на матчи собираются полные трибуны. Так что за команду болельщики болели очень мощно и было действительно приятно играть с такой поддержкой.

Немаловажно еще и то, что болели за нас как в победах, так и в поражениях. Да и в общем в команде была отличная атмосфера.



— Возникали ли у тебя трудности при переходе во взрослый хоккей? Что советовали более опытные партнеры по команде?

— Вообще переход был не слишком трудным. Единственное – было очень страшно и тяжело больше морально. Партнеры по команде всегда поддерживали и говорили не бояться и делать то, что я умею.

Основной проблемой, наверное, была силовая игра, потому что физически я все же еще отставал от взрослых.

— Как думаешь, как помогает молодым игрокам то, что они достаточно рано стартуют во взрослом чемпионате?

—Я думаю, что ранний старт в профессиональном чемпионате очень позитивно влияет на будущее молодых игроков. Это все потому что им тяжело переходить во взрослый хоккей, ведь там совсем другая игра. Поэтому, чем раньше молодежь начнет подключаться ко взрослой команде, тем лучше для их будущего.



— Как тебе работалось с тренерским штабом Руслана Борисенко?

— С этим тренером мне было очень комфортно работать. Всегда было понятно, что тренер от тебя хочет, что делать и куда ехать. Я ему очень благодарен за то, что он доверял мне во время матчей, выпускал и позволял набираться опыта.

—Что можешь сказать по поводу Игоря Шаманского? Какие качества почерпнул от его игры и его опыта?

— Игорь Шаманский подключился к нам уже ближе к концу “регулярки” и даже по игре команды сразу стало видно, что в нее перешел такой опытный игрок. Молодым игрокам он здорово помогал и в играх, и на тренировках, подсказывал что-то. Так что у меня остались о нем только положительные впечатления.



— Каким был этот сезон для тебя в индивидуальном плане?

— В общем в этом сезоне было много как позитивных, так и негативных моментов. Но в любом случае, я почерпнул для себя что-то полезное. Так что в целом этим сезоном я остался доволен. Конечно, всегда можно сыграть лучше, но к этому я буду дальше стремиться.



— Как оценишь киевских болельщиков, которые под конец сезона до отказа набивали ваши домашние трибуны?

— Нам было очень приятно, когда с каждым матчем приходило все больше и больше людей, чтобы посмотреть на нашу игру. Это очень здорово, что людям начал нравится хоккей.

Несомненно, с полными трибунами гораздо интереснее играть – у игроков появляется больше эмоций. Так что нам было безумно приятно слышать такую поддержку.



— Назови топ-3 игроков «Ледяных Волков» этого сезона?



— Сергей Микульчик, Александр Воронин и Кирилл Маландин. Сюда вообще еще можно добавить таких игроков, как Мостовой и Шаманский. А вообще в этом году в «Волках» собрался хороший и сильный коллектив.



— Какой матч в этом сезоне тебе запомнился больше всего?

— Больше всего, наверное, запомнилась первая победа над«Белым Барсом», когда мы наконец-то смогли реализовать все свои моменты, правильно сыграть в обороне и полностью выполнить все установки тренера.



— Как оценишь уровень чемпионата УХЛ-Пари-Матч в этом сезоне?

— Уровень чемпионата заметно вырос по сравнению с прошлыми годами. Я играл в УХЛ еще в сезоне 2016/17, и сейчас вообще можно сказать, что это два совершенно разных по уровню турнира.



— На какие качества ты в первую очередь обращаешь внимание, когда смотришь на игру других защитников?

— В основном сейчас я смотрю на то, как играют защитники из НХЛ. Я думаю, что у них можно перенять то, как они катаются, как принимают решения. Как по мне, это основные вещи, на которые нужно обращать внимание.

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