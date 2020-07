Александр Тексье

Коламбус активизировал форварда Александра Тексье из списка травмированных клуба, он пропустил 30 игр регулярного сезона с травмой спины.

The Blue Jackets have activated center Alexandre Texier (back) off Injured Reserve. pic.twitter.com/oweMz6tWGl

— Lori Schmidt (@LoriSchmidt) June 30, 2020