«Донбасс» – «Салават Юлаев»: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

В субботу,4 июля, нателеканале XSPORTбудет показан очередной эпизод«Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2012/13 против«Салавата»(Континентальная хоккейная лига).

Битва с супер-клубом КХЛ! Смотреть игру можно будет на сайте XSPORT.ua, а также в эфиретелеканала XSPORT.Начало – в 16:40.

Составы на игру:

«Донбасс»:Лацо. Перетягин-Бабчук, Поникаровский-Федотенко-Варламов. Уилсон-Подхрадски, Дадонов-Недорост-Киискинен. Бартулис-Терещенко, Туппурайнен-Виртанен-Петтерссон. Сильницкий-Никифоров, Кочетков-Белухин-Матоушек.

«Салават Юлаев»:Тарасов. Прошкин-Кольцов, Ролинек-Зиновьев-Хлыстов. Блатяк-Зубарев, Пильстрем-Кайгородов-Мирнов. Баранка-Атюшов, Филатов-Трубачев-Паршин. Гуркин-Панков, Сапрыкин-Емелин-Степанов.