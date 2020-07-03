<img src="/wp-content/uploads/hockey/5127a1d570bccf9dbfd570ba7c15d253.jpeg" alt="TSN представил новый план по срокам возобновления сезона НХЛ"/>

Телеканал TSNпредставилобновленный план по срокам возобновления сезона НХЛ. По информации журналистов телеканала, дата открытия тренировочных лагерей команд сдвинулась с 10 на 13 июля.

26 июля команды отправятся в города-хабы, которые примут матчи плей-офф. Отметим, что точные города все еще неизвестны. По информации нескольких источников, плей-офф пройдет в Торонто и Эдмонтоне. В продолжении сезона участие примут 24 команды, которые будут распределены по двум городам.

Официальные матчи стартуют 1 августа. Спустя 10 дней пройдет вторая часть лотереи драфта, на которой определится команда, которая будет выбирать под первым номером на драфте НХЛ в этом году. Завершится нынешний сезон в начале октября. Сама процедура драфта пройдет в середине октября, а 1 ноября откроется рынок свободных агентов.

Источник: TSN