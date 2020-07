Вегас подписал контракт с чешским вратарем

Иржи Патера

Вегас подписал трехлетний контракт начального уровня с 21-летним чешским вратарем Иржи Патера (выбран клубом на драфте 2017 в шестом раунде под общим номером 161).

Патера провел минувший сезон в ВХЛ за Брэндон.

The Golden Knights have signed goalie Jiri Patera (2017, 6th) to a 3-year entry-level contract. He had an excellent season in 2019-20 for the Brandon Wheat Kings, posting a .921 save percentage. Patera is the #1 rated goalie on the SinBin VGK Prospect Rankings.

— SinBin.vegas (@SinBinVegas) June 30, 2020