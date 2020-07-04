Бобровский должен “доказать, что он топовый вратарь”

Сергей Бобровский

В квалификационной серии Кубка Стэнли против “Нью-Йорк Айлендерс” у вратаря “Флорида Пантерз” Сергея Бобровского будет шанс доказать, что он по-прежнему является одним из лучших вратарей в НХЛ. Об этом тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль заявил в среду.

1 июля 2019 года Бобровский подписал семилетний контракт с “Пэнтерз”, а в 50 матчах чемпионата (48 в старте) сыграл 23-19-6 при 3,23 в среднем пропущенных гола, 90,0% сэйвов и одном шатауте. Его процент отраженных бросков стал вторым худшим в карьере (после 89,9% в сезоне 2011-12 в составе “Филадельфии Флайерз”), а коэффициент надежности – худшим.

Если “Флорида” хочет попасть в плей-офф, игра Бобровского будет иметь важнейшее значение. “Пэнтерз” вступили в лигу в 1993 году и ни разу не выигрывали Кубок.

“В составе нашей команды у него есть шанс побеждать и доказывать, что он является топовым вратарем, – сказал Кенневилль в эфире “The Joe Rose Show” на радиостанции WQAM. – Игра вратарей, особенно сразу, будет для команд крайне важна. Все должны будут играть с самого начала. Полагаю, что Бобровский делает все возможное, чтобы себе помочь. Для него это прекрасная возможность превратить сезон в то, что мы запомним по его концовке. И потом будем отталкиваться от этого. Это может прибавить и команде, и Бобровскому уверенности”.

“Пэнтерз” надеются, что Бобровский покажет игру, которая позволила ему дважды выиграть “Везина Трофи” как лучшему вратарю НХЛ (2013, 2017) и помогла “Коламбус Блю Джекетс” в серии первого раунда плей-офф-2019 всухую переиграть обладателя Президентского кубка “Тампа-Бэй Лайтнинг”. Из-за травмы нижней части тела он пропустил последние четыре матча регулярного сезона перед тем, как 12 марта сезон был поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса.

7 апреля он говорил, что первый сезон в составе “Пэнтерз” складывался для него непросто. Он пытался адаптироваться к новым команде, тренеру и окружению. Поэтому наверняка россиянин будет очень мотивирован.

“Ему есть, что доказывать, и это хорошо, так что я ожидаю от него лучшей игры, – сказал генеральный менеджер “Пэнтерз” Дэйл Тэллон 28 мая. – А когда он показывает лучший хоккей, то у нас есть шанс победить. Мы на него рассчитываем. Мы на него надеемся и ждем от него больших свершений”.

“Флорида” (35-26-8, 56,5% набранных очков) заняла 10-е место в Восточной конференции и в серии до трех побед сыграет с “Айлендерс” (35-23-10, 58,8%), которые будут посеяны под седьмым номером. Если ситуация с коронавирусом будет благоприятной, а НХЛ и профсоюз игроков дадут согласие на возобновление сезона, клубы смогут 10 июля открыть тренировочные лагеря в рамках третьего этапа. Даты и места проведения матчей будут объявлены позже. 12 клубов из Восточной конференции соберутся в одном городе, 12 из Западной – в другом.

В 27 матчах против “Айлендерс” Бобровский сыграл 16-10-0 при 2,18 в среднем пропущенных гола, 92,8% сэйвов и трех шатаутах. В этом сезоне он сыграл против “Айлендерс” 0-2-0 при 2,05 гола и 93,8 процента сэйвов.

“Перед серией мы напомним о том, как играют “Айлендерс” и чего нам стоит опасаться, – сказал Кенневилль. – Мне кажется, что во всех трех матчах в этом сезоне против них мы играли хорошо. Мы их не обыграли, но все игры были упорными и территориально нам многое удавалось”.

В трех матчах против “Нью-Йорка” в этом чемпионате “Пэнтерз” сыграли 0-2-1. 12 октября они проиграли 2:3 по буллитам (с Сэмом Монтембо в воротах), 9 ноября – 1:2, а 12 декабря – 1:3.