Александр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»

ФорвардАлександр Матерухинпродолжит карьеру в составе «Могилева», сообщает пресс-служба «львов».Прошлый сезон 38-летний форвард также начинал в составе могилевского клуба и набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах первого этапа экстралиги А. Однако затем продолжил выступления в чемпионате Украины, где отметился 36 (14+22) баллами в 34 поединках в составе «Донбасса» и «Днепра».

–Варианты на данный момент были, но решил все-таки поиграть ближе к дому. Многих ребят в команде знаю с прошлого сезона,есть новички, но не это самое важное. Главное, чтобы все бились, старались. Если будем единым целым, то все будет отлично.



На Кубке Салея постараемся сыграться пятерками и показать свой лучший хоккей. Естественно, играть будем только на победу, а там уже как получится,– прокомментировал Александр свое возвращение пресс-службе «Могилева».

В чемпионате Беларуси Александр дебютировал в 2005 году, причем также в составе «львов». Всего он провел 436 матчей и набрал 457 (235+222) очков в составе «Могилева», «Юности», «Немана», «Шахтера» и «Динамо-Молодечно».

Матерухин является одним из пяти хоккеистов, забросивших более 200 шайб в регулярках чемпионата Беларуси, причем для достижения этой цифры ему понадобилось существенно меньше матчей, чем остальным членам элитной пятерки (Жидких, Волчек, Лисичкин, Андрущенко).

Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь