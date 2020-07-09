Никита Коваленко: «Надеюсь, что матчи плей-офф мы сыграем при полных трибунах»

Нападающий херсонского «Днепра»Никита Коваленкопообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о регулярном чемпионате для “щук” и будущем полуфинале против«Донбасса».

— Как ты в общем можешь оценить “ругулярку” для«Днепра»?



— В принципе, этот сезон могу оценить нормально. Скажу так, через нашу команду в этом сезоне прошло достаточно много людей и было очень много новых лиц. Так что, тренерский штаб успел сделать за сезон все, что было в их силах.

“Регулярку” мы прошли довольно неплохо, но могли бы и лучше. Мы все-таки могли бы зацепиться за второе место в таблице, хотя цель была – первая строчка. Но как есть, так есть.

— Почему все же не удалось стабильно пройти весь регулярный чемпионат и сохранить позиции в таблице?



— Повторюсь, через команду прошло очень много игроков и мы не успели сплотиться. Много разных людей – сначала одни, потом другие. Может именно поэтому нам не хватило какой-то командной сыгранности, чтобы закончить регулярный чемпионат на более высокой позиции.

—Этот сезон был не самым результативным для тебя в индивидуальном плане – ты набрал 14 (6+8) очков в 38 матчах, когда прошлые два сезона ты заканчивал с 27 (16+11) и 38 (15+23) очками соответственно. С чем связан такой спад и что ты планируешь сделать, чтобы нагнать упущенное?

— Я бы не сказал, что это был прямо спад. В этом году я провел на льду гораздо меньше времени, чем в прошлых сезонах. В этом году я играл в третьем-четвертом звене и фактически не выходил на большинство, поэтому и получилась такая результативность.

Я думаю, что это потому что в команду пришли более взрослые и опытные игроки, которым давали больше игрового времени, чем молодым.

—Какой матч в этом сезоне лично для тебя был самым сложным?



— Я думаю, что это был победный матч против«Кременчука». Для меня эта игра была тяжелой, потому что я тогда сыграл полный матч. И хоть я тоже был в третьем звене, но мне дали много игрового времени и я сильно устал. Так что этот матч и запомнился.

— Можешь сравнить два сезона для херсонского«Днепра»? Каким был дебютный сезон для команды и какие результаты у клуба в этом сезоне?



— По результатам эти два сезона пока еще нельзя сравнивать, так как нам еще предстоит доиграть плей-офф в сентябре. Так что, какой сезон был лучше, а какой хуже, будет видно в только в сентябре.

—Как думаешь, каким будет старт плей-офф в сентябре? Сложно будет командам вкатиться и начать сезон сразу с решающих матчей?



— Я считаю, что и плей-офф и новый сезон будут не менее интересны, чем этот. Нас ждет много изменений и поэтому плей-офф будет очень интересным.

В нашей паре с«Донбассом» будут яркие и захватывающие поединки. Надеюсь, что эти матчи мы сыграем при полных трибунах, а не при пустых. Потому что, играя четвертьфинал без болельщиков, было очень непривычно.

— Что нужно учесть клубам в предсезонной подготовке, чтобы к матчам за Кубок подойти в максимальной форме?



— Я думаю, что тренеры сейчас должны понять, как построить процесс так, чтобы не перегрузить команды и вывести их на пик формы. Потому что сейчас не будет времени, как обычно, за сентябрь октябрь набрать форму.

—На днях стало известно, что«Днепр»покинули одни из лучших форвардов клуба – капитан Александр Матерухин и второй по результативности игрок Александр Шибаев. Какие у тебя остались впечатления от работы с этими игроками и большая ли это потеря для “щук”?

— Я считаю, что для клуба все же это большая потеря, но такое было решение руководства. Лично я, с Сашей Шибаевым остался в очень близких и теплых отношениях и мы до сих пор общаемся. Это хороший парень – работяга. Несмотря на то, что он уже взрослый и ему уже за 30 лет, но он очень работоспособный человек, у которого я многому научился. Он приятный парень и работалось с ним хорошо.

А с Сашей Матерухиным нам вообще удалось очень быстро познакомиться, так как мы жили вместе на базе и мне удалось с ним пообщаться. Конечно, он очень опытный игрок, который говорит очень умные вещи и он в принципе хороший хоккеист, классный человек. Ребятам, в любом случае желаю удачи и надеюсь, что у них все получится.

— Учитывая то, что Дмитрия Пидгурского назначили на пост главного тренера молодежной сборной Украины, команду может ждать существенное омоложение? Что это даст команде и индивидуально молодым игрокам?

— У«Днепра» есть еще вторая команда, которая играет по ЮХЛ. Я думаю, что на базе именно этой команды и будет молодежная сборная. Дмитрий Иванович будет проводить с ними очень много времени, чтобы подготовить к чемпионату мира.

Конечно, этих игроков могут чаще выпускать на матчи УХЛ, но база все же будет во второй команде. Чемпионат мира – это краткосрочный турнир, где нужно себя проявить. Но я думаю, что у Дмитрия Ивановича и Олега Александровича все получится, так как у них есть все условия, чтобы они выиграли чемпионат мира и прошли дальше. Так что я верю в эту команду.

Напомним, что ранеестали известны датыпроведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед.

Таким образом полуфинальная серия между«Кременчуком»и«Белым Барсом»стартует1 и2 сентября в Кременчуге, а5 и 6 числа полуфинал переедет в Белую Церковь, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс»и«Днепр»свою битву за место в финале начнут 2 и 3 сентября в Дружковке, а 6 и 7 сентября проведут два матча в Херсоне. В случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

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