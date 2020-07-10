Рафф назначен главным тренером “Нью-Джерси”

ПО 2016.Линди Рафф

Линди Рафф в четверг был назначен главным тренером “Нью-Джерси Девилз”.

Рафф заменил Алена Насреддина, под руководством которого команда одержала 19 побед в 43 играх (19-16-8) нынешнего сезона, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса. Насреддин возглавил команду 3 декабря после увольнения Джона Хайнса.

Том Фитцджеральд остается на посту генерального менеджера “Нью-Джерси”, который он занял 12 января, когда клуб расстался с Рэем Шеро.

“Девилз” не попали в число 24 команд, продолжающих борьбу за Кубок Стэнли, после того, как заняли 14-е место из 16 в Восточной конференции (28-29-12, процент набранных очков – 49,3%).

Ранее Фитцджеральд говорил, что Насреддин является одним из кандидатов на место тренера. Клуб, по некоторым данным, также рассматривал кандидатуры Жерара Галлана, Питера Лавиолетта и Джона Стивенса.

В качестве тренера Рафф провел в НХЛ 19 сезонов, 15 из них с “Баффало Сэйбрз” и четыре с “Даллас Старз”. 10 июля 2017 года он стал помощником тренера в “Нью-Йорк Рейнджерс”. 60-летний специалист занимает шестое место среди тренеров НХЛ по количеству побед (736) и седьмое по количеству игр (1493).

“Рейнджерс” попали в квалификацию Кубка Стэнли.

В 1999 году Рафф вывел “Сэйбрз” в финал Кубка Стэнли, где они за шесть встреч проиграли “Далласу”. Это был второй сезон тренера в команде. По итогам сезона 2005-06 годов Раффу вручили приз Адамса (лучший тренер), а на следующий год он занял второе место в голосовании за эту награду, уступив Алену Виньо из “Ванкувер Кэнакс”. Тот сезон был лучшим в истории “Баффало” (53-22-7, 113 очков). В 1996 году Рафф работал помощником тренера “Флорида Пэнтерз” и помог команде выйти в финал Кубка, где она за четыре поединка проиграла “Колорадо Эвеланш”.

В качестве игрока Рафф провел 691 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 300 (105+195) очков и еще 24 (11+13) в 52 играх плей-офф. Он играл за “Сэйбрз” и “Рейнджерс”. В “Баффало” Рафф был капитаном в течение трех сезонов. 7 марта 1989 года его обменяли в “Рейнджерс”.

Став генеральным менеджером “Нью-Джерси”, Фитцджеральд обменял защитников Энди Грина (в “Нью-Йорк Айлендерс”), Сами Ватанена (“Каролина Харрикейнз”), нападающих Уэйна Симмондса (“Баффало Сэйбрз”), Блэйка Коулмана (“Тампа-Бэй Лайтнинг”), а также голкипера Луи Доминга (“Ванкувер Кэнакс”). У них заканчиваются контракты и после нынешнего сезона все они могут стать неограниченно свободными агентами. За них “Девилз” получили четыре выбора на драфте и пять игроков, в том числе молодых нападающих Нолана Фута и Янне Куокканена.

“Девилз” будут выбирать под седьмым номером на предстоящем драфте, а также могут получить право выбора в первом раунде от “Койотиз” и “Кэнакс”.

В нынешнем регулярном чемпионате еще семь команд меняли тренеров. 6 января “Нэшвилл Предаторз” уволил Лавиолетта, назначив на его место Хайнса. 14 февраля “Миннесота Уайлд” заменила Брюса Будро на Дина Эвасона. 11 декабря “Сан-Хосе Шаркс” расстались с Питером Дебуром, который впоследствии получил место Галлана в “Вегас Голден Найтс”. С “Шаркс” стал работать Боб Бьюгнер. 10 декабря в “Даллас Старз” Джима Монтгомери поменяли на Рика Боунесса, а “Торонто Мэйпл Лифс” 20 ноября отправил в отставку Майка Бэбкока, доверив команду Шелдону Кифу. 29 ноября после обвинений в расизме из “Калгари Флэймз” уволился Билл Питерс. Клуб принял Джефф Уорд.