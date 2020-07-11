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Хоккей

Драфт НХЛ-2020 пройдет 9 и 10 октября

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига сообщает, что драфт-2020 пройдет 9 и 10 октября в видеоформате.

Обладатель первого пика будет определен 10 августа. Право первого выбора будет присуждено одной из восьми команд, выбывших из отборочных игр. Пик будет разыгран до начала плей-офф Кубка Стэнли. Каждая из выбывших команд будет иметь шанс в 12,5% выиграть выбор № 1.

Каждая из 16 команд, которые сыграют в 5-матчевой серии игр квалификации Кубка Стэнли, имеет шанс выиграть выбор № 1. Среди таких команд: «Аризона», «Калгари», «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Эдмонтон», «Флорида», «Миннесота», «Монреаль», «Нэшвилл», «Нью-Йорк», «Нью-Йорк», «Питтсбург», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег».

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Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
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