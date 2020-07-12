<img src="/wp-content/uploads/hockey/5d3b99571ca1a473381e9708f056a6f9.jpg" alt="Шесть игроков отказались от продолжения сезона НХЛ"/>

Еще шесть хоккеистов отказались от продолжения сезона НХЛ. Это защитникиРоман Полак(«Даллас»), форвардСвен Берчи(«Ванкувер»), защитникМайк Грин(«Эдмонтон»), защитникКарл Алзнер(«Монреаль»), защитникСтивен Кампфер(«Бостон») и защитникЗак Тротман(«Питтсбург»).

Практически все игроки называют неопределенность с распространением COVID-19 как основную причину отказа от продолжения сезона.

Отметим, согласно решению НХЛ и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь. На принятие решения у хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона.

Первым хоккеистом, принявшим решение не доигрывать сезон, был защитник «Калгари»Трэвис Хэмоник.