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Хоккей

Шесть игроков отказались от продолжения сезона НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Еще шесть хоккеистов отказались от продолжения сезона НХЛ. Это защитникиРоман Полак(«Даллас»), форвардСвен Берчи(«Ванкувер»), защитникМайк Грин(«Эдмонтон»), защитникКарл Алзнер(«Монреаль»), защитникСтивен Кампфер(«Бостон») и защитникЗак Тротман(«Питтсбург»).

Практически все игроки называют неопределенность с распространением COVID-19 как основную причину отказа от продолжения сезона.

Отметим, согласно решению НХЛ и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь. На принятие решения у хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона.

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Первым хоккеистом, принявшим решение не доигрывать сезон, был защитник «Калгари»Трэвис Хэмоник.

Источник: uhl.ua
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