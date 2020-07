Михаил Григоренко

Коламбус подписал контракт с форвардом Михаилом Григоренко.Контракт рассчитан на сезон 2020-21 , зарплата игрока составит 1,2 миллиона долларов .

The deal has long been in the works, but forward Mikhail Grigorenko was finally able to sign a one-year, $1.2 million deal with the Columbus Blue Jackets.https://t.co/tiFTFE3MIh

