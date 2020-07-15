Капризов подписал контракт с “Миннесотой”

Форвард проспект “Миннесоты” Кирил Капризов

В понедельник Кирилл Капризов подписал двухлетний контракт новичка с “Миннесота Уайлд”.

Капризов был выбран “Уайлд” в пятом раунде драфта 2013 года под 135-м номером. В сезоне 2019-20 он сыграл 57 матчей в КХЛ, став лучшим снайпером лиги (33 гола) и заняв третье место по набранным очкам (62). 23-летний нападающий помог команде Олимпийских спортсменов из России завоевать золото Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, записав на свой счет 9 (5+4) очков в шести поединках.

У “Миннесоты” появилась возможность подписать Капризова, начиная с 12:00 понедельника по времени Восточного побережья (19:00 мск, через три дня после вступления в силу Коллективного трудового соглашения) и до 17:00 15 июля (00:00 мск, 16 июля, пятый день после вступления в силу КТС).

Нынешний сезон будет считаться для Капризова отработанным по контракту новичка, хотя он не сможет сыграть в квалификации Кубка Стэнли или плей-офф. Однако, по словам генерального менеджера “Уайлд” Билла Герина, Капризов сможет принять участие в работе тренировочного лагеря (третий этап Плана возобновления сезона) и получит возможность 26 июля отправиться в Эдмонтон вместе с “Уайлд”.

“Мы очень рады официально подписать контракт и приветствовать Кирилла в нашей организации, – сказал Герин. – Он превосходил все ожидания с тех пор, как был задрафтован в 2015 году. Кирилл – умный и динамичный форвард, который становился лучшим снайпером КХЛ в двух последних сезонах. И мы с нетерпением ждем его в составе в начале следующего сезона”.

“Миннесота” (35-27-7, процент набранных очков – 55,8%) заняла десятое место в Западной конференции и сыграет в серии до трех побед с “Ванкувер Кэнакс” (седьмое место, 36-27-6, 56,5%). Победитель выйдет в плей-офф, а проигравший получит шанс побороться за право первого выбора на драфте, для чего надо будет выиграть второй этап лотереи.

Первый матч между “Уайлд” и “Кэнакс” пройдет 2 августа.