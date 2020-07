<img src="/wp-content/uploads/hockey/871957b0c448959d9c9d7e5bb323d829.jpg" alt="34 игрока начали подготовку в лагере Филадельфии"/>Джеймс ван Римсдик

34 игрока начали подготовку в лагере Филадельфии.Список приводится ниже.

Форвард Джеймс ван Римсдик был активизирован из списка травмированных игроков (перелом руки).

NHL restart training camps start today, Monday, July 13, 2020 in their home cities. Here's the Philadelphia Flyers roster as released by the club at 9:03 am ET this morning. #NHLrestart @NHLFlyers pic.twitter.com/yUrB5aFJer

