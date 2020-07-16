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Хоккей

«Днепр» продлил контракт с Кириллом Белоусовым

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт херсонского«Днепра» сообщает, что защитник Кирилл Белоусовпродолжит сезон в составе “щук”.

За 37 игр в сезоне 2019/20 Белоусовзабросил 5 шайб и сделал 12 голевых передач (коэффициент полезности +26).В матчах 14 финала плей-офф № 22 херсонцев дважды помог отличиться партнерам.

Напомним, чторанее контракт с херсонским клубом продлилиСергей Афанасьев, Дмитрий ПугачевиИлья Декало, а такжеОлег ПетровиАлександр Хомутов.

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Источник: uhl.ua
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