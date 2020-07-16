Макар, Кубалик и Куинн Хьюз вышли в финал борьбы за «Колдер Трофи»

Стали известны три кандидата на получение приза Национальной хоккейной лиги «Колдер Трофи».

На приз лучшему новичку лиги претендуют защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик и защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз.

21-летний Макар в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 50 (12+38) баллов при показателе полезности “+12” и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 21 минуту за матч. 24-летний Кубалик сыграл в 68 встречах, заработав 46 (30+16) очков при показателе полезности “+2” и 16 минутах штрафа. 20-летний Куинн Хьюз записал в актив 68 матчей, сумев заработать 53 (8+45) балла при показателе полезности “-10” и 22 минутах штрафа.

Источник: НХЛ