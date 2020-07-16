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Хоккей

Макар, Кубалик и Куинн Хьюз вышли в финал борьбы за «Колдер Трофи»

Николай ПисаревНет комментариев
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Стали известны три кандидата на получение приза Национальной хоккейной лиги «Колдер Трофи».

На приз лучшему новичку лиги претендуют защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик и защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз.

21-летний Макар в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 50 (12+38) баллов при показателе полезности “+12” и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 21 минуту за матч. 24-летний Кубалик сыграл в 68 встречах, заработав 46 (30+16) очков при показателе полезности “+2” и 16 минутах штрафа. 20-летний Куинн Хьюз записал в актив 68 матчей, сумев заработать 53 (8+45) балла при показателе полезности “-10” и 22 минутах штрафа.

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Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
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