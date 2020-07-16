Маккиннон: “Эвеланш” могут завоевать Кубок

Маккиннон убегает

В последние два дня Нэйтан Маккиннон еще сильнее поверил в шансы “Колорадо Эвеланш” завоевать Кубок Стэнли в этом сезоне.

Центрфорвард команды пришел к такому выводу после двух дней в тренировочном лагере. Он увидел, что все хоккеисты прибыли на сборы в хорошей форме, понимая, какие задачи стоят перед “Эвеланш” в ближайшее время, и работали на тренировках с полной отдачей.

“У нас было много травм во время сезона. Нам не повезло в этом плане, – сказал Маккиннон, который во вторник стал финалистом приза Теда Линдсея (лучший игрок сезона по мнению самих хоккеистов). – Полным составом мы провели всего около десяти матчей. Сейчас все здоровы, все замечательно выглядят”.

“Колорадо” (42-20-8, процент набранных очков – 65,7%) в квалификации сыграет по круговой системе с “Сент-Луис Блюз” (42-19-10, 66,2%), “Вегас Голден Найтс” (39-24-8, 60,6%) и “Даллас Старз” (37-24-8, 59,4%), чтобы определить посев в розыгрыше Кубка Стэнли. Команды Западной конференции, в том числе участники четырех серий до трех побед, соберутся в Эдмонтоне и начнут играть с 1 августа на арене Rogers Place.

“Я провожу седьмой сезон в НХЛ, но впервые чувствую, что у нас есть шанс выиграть Кубок, – сказал Маккиннон. – Такой шанс выпадает не всегда, и стоит отнестись к нему серьезно. … Мы верим, что можем победить”

Так и должно быть. Тем более, что в “Эвеланш” сейчас здоровы почти все. В регулярном чемпионате 2019-20 годов команда редко играла оптимальным составом.

“Колорадо” одержал восемь побед в первых десяти матчах сезона (8-1-1), а с конца октября команду стали преследовать травмы. Все началось 21 октября, когда травмировался Микко Рантанен. 26 октября отправился на лечение Габриэль Ландеског. Из ведущего звена “Эвеланш” в строю остался только Маккиннон.

Рантанен и Ландеског пропустили по 16 матчей.

Защитник Эрик Джонсон не играл с 27 ноября по 18 декабря (11 игр). Без защитника-дебютанта Кейла Макара команда провела сначала восемь встреч с 9 по 23 декабря, а затем еще пять со 2 по 9 марта. Он вернулся в состав, сыграл в одном матче, но 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

Голкипер Филипп Грубауэр отсутствовал с 7 по 16 ноября (пять матчей).

Положение дел в команде было крайне неудачным на момент постановки чемпионата на паузу. В составе не было Маккиннона (травма нижней части тела), Рантанена (верхняя часть тела), Андре Бураковски (верхняя часть тела), Мэтта Калверта (нижняя часть тела), Назима Кадри (нижняя часть тела) и Колина Уилсона (нижняя часть тела).

Также не мог защищать ворота Грубауэр (нижняя часть тела).

“Мы отлично начали сезон, а затем было столько травм, что мы не успевали перевести дух”, – сказал Маккиннон.

Сейчас все травмированные восстановились (за исключением Уилсона) и принимают участие в тренировках. Тренер “Колорадо” Джаред Беднар в понедельник объявил, что Уилсон не может играть.

Все остальные здоровы и рвутся в бой.

“Сейчас у нас полный подбор игроков. И нам нужно, чтобы каждый хоккеист следил за собой, – сказал Маккиннон. – Мы в очень хорошей форме”.