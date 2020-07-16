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“Монреаль” согласовал контракт с Романовым

Николай ПисаревНет комментариев
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Александр Романов

“Монреаль Канадиенс” и защитник Александр Романов в понедельник договорились об условиях контракта.

Как сообщил генеральный менеджер команды Марк Бержевен, по трехлетнему соглашению новичка (с сезона 2019-20 по 2021-22) 20-летний игрок заработает по $832,5 тыс. на уровне НХЛ, а подписной бонус и бонусы за выступления начнут действовать с чемпионата 2020-21. Среднегодовая стоимость договора составляет $1,17 млн. В АХЛ его зарплата составит $70 тыс.

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Романов сможет присоединиться к команде на третьем этапе Плана возобновления сезона НХЛ. Однако, чтобы проводить занятия в тренировочном лагере, ему придется провести семидневный карантин. Также он сможет отправиться с “Канадиенс” в Торонто для тренировок с командой на четвертом этапе. Но в матчах принимать участие он не сможет.

“Александр – молодой, надежный и очень стабильный защитник, который стремится продолжить карьеру в НХЛ, – говорил о Романове Бержевен в мае. – Он входит в группу наших молодых “проспектов”, и мы верим, что на протяжении многих лет он будет важной частью наших оборонительных рядов”.

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20-летний Романов был выбран “Канадиенс” во втором раунде (под общим 38-м номером) драфта-2018. В 43 матчах за ЦСКА в прошлом сезоне в КХЛ он сделал семь передач при полезности плюс-21. Всего уроженец Москвы провел 86 матчей в КХЛ за ЦСКА и набрал 11 (1+10) очков.

Также Романов принимал участие в молодежных чемпионатах мира 2019 (бронза) и 2020 (серебро) годов. Оба раза он попадал в символическую сборную турнира. В 2019 году Романов стал лучшим защитником турнира.

Источник: nhl.ru
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