Тарасенко готов защищать титул

Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко хочет смотреть вперед и думать, как помочь “Сент-Луис Блюз” защитить титул обладателя Кубка Стэнли, а не вспоминать травму, из-за которой не играл с октября. Об этом нападающий заявил в четверг.

“Мы готовимся к очень важному периоду, – сказал хоккеист. – Плей-офф – главное в НХЛ. Мы начинаем новый сезон с кубковых игр после перерыва, и это замечательно. Все понимают, что стоит на кону, знают, что надо подготовиться и играть на полную с самого начала. Нужно сделать все, чтобы показать в плей-офф наш лучший хоккей”.

В последний раз Тарасенко играл в НХЛ 24 октября. Тогда в матче против “Лос-Анджелес Кингз” ему выбили плечо. Через пять дней форварда прооперировали, и он готовился вернуться в состав, когда сезон приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Тарасенко смотрит вперед, а не оглядывается назад, вспоминая о периоде, когда он не мог играть.

“Все в прошлом, – сказал он. – Порой было очень тяжело, но я уже катаюсь с командой и очень этому рад. Мне уже не нужно вспоминать то, что было. Пока все очень хорошо. Мы провели пару замечательных тренировок, работали в быстром темпе. Все получают огромное удовольствие от того, что собрались вместе”.

“Блюз” (42-19-10, процент набранных очков – 66,2%) сыграют в квалификации Кубка Стэнли по круговой системе с “Колорадо Эвеланш” (42-20-8, 65,7%), “Вегас Голден Найтс” (39-24-8, 60,6%) и “Даллас Старз” (37-24-8, 59,4%), чтобы определить посев в розыгрыше Кубка Стэнли. Эти игры, а также четыре серии до трех побед с участием восьми других команд Западной конференции, состоятся на арене Rogers Place в Эдмонтоне, начиная с 1 августа.

В последних пяти сезонах Тарасенко становился лучшим снайпером “Блюз”, забрасывая не менее 33 шайб в каждом из них, а в чемпионате 2015-16 годов россиянин установил личный рекорд, поразив ворота соперника 40 раз. В нынешнем сезоне форвард успел сыграть десять матчей до травмы и набрал десять (3+7) очков. В тренировочном лагере, который открылся в понедельник, он работает в звене со своими обычными партнерами Брэйденом Шенном и Джейденом Шварцем.

“Мы много времени вместе проводим на льду, и я очень рад, что вернулся в тройку к ребятам, – сказал Тарасенко. – Надеюсь, что и они этому рады. Мы много матчей сыграли таким составом в последние годы и хорошо понимаем друг друга. Мне кажется, что мы знаем, как сделать так, чтобы наше звено добилось успеха. … В прошлом сезоне мы приобрели определенный опыт. Постараемся воспользоваться им, будем забивать голы, делать все, чтобы преуспеть и на этот раз”.

По словам тренера Крэйга Беруби, Тарасенко находится в хорошей форме, несмотря на то, что пропустил девять месяцев.

“Он замечательно выглядит, – сказал Беруби. – Хорошо бросает, хорошо двигается. Он много пропустил, но чувствует себя хорошо, восстановился и набирает силы. Он в порядке”.

Blues camp roster will be at 33 when Tucker arrives. He won't play in Phase 4, so they'll cut one to get to 31F (18): Schwartz, Schenn, Tarasenko, Sanford, O’Reilly, Perron, Blais, Thomas, BozakMacEachern, Sundqvist, SteenKostin, Barbashev, PoganskiKyrou, de la Rose, Brouwer

— Jeremy Rutherford (@jprutherford) July 13, 2020